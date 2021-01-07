بريد الوطن.. أنقذني من شبح السجن بسبب إيصالات أمانة يا سيادة النائب العام

أنا أرملة لدى ثلاث بنات، أواجه حالياً دعوى قضية مرفوعة علىّ بإيصال أمانة بقيمة 185 ألف جنيه فى واقعة نصب، عقب شرائى شقة، وقعت وفاءً لثمنها على إيصالات أمانة، ثم تلاعب بى صاحب الشقة، وأخفى بعض الإيصالات وأظهر بعضها، ووجدت نفسى أواجه حُكماً بالحبس لمدة عام، وغرامة ألف جنيه، وللأسف ليس لدىّ ما يُمكننى أن أسدده وأحمى نفسى من السجن الذى يُهدّدنى، والذى يضطرنى لأن أترك منزلى، وأنتقل من منزل إلى آخر، خاصة بعد أن تعرّضت للخداع من محامىّ الشخصى الذى باعنى لصاحب الإيصالات.. أناشد السيد المستشار حمادة الصاوى النائب العام، التدخل والتحقيق فى الواقعة، وإنقاذى من شبح السجن الذى يطاردنى.

هـ. م. ر - المنتزه - الإسكندرية

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