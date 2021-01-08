إصابة 7 أشخاص في حوادث متفرقة بالإسكندرية

أصيب 7 أشخاص في حوادث متفرقة بمدينة الإسكندرية، اليوم الجمعة، بسبب الشبورة المائية التي اجتاحت المدينة منذ الصباح الباكر.

في كرموز أصيب 3 أشخاص في تصادم بين سيارتين بسبب الشبورة، وجرى نقل المصابين من قبل سيارات الإسعاف لمستشفي الشفا لتلقي العلاج اللازم.

وفي الكيلو 21 غرب الإسكندرية، أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وحفار بالطريق الدولى بمنطقة الدخيلة، بسبب السرعة الزائدة وتعثر الروية بسبب الشبورة المائية.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الاسكندرية، إخطار من ضباط شرطة النجدة، بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بالطريق الدولي بدائرة قسم شرطة الدخيلة، ووجود مصابين.

علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم وسيارات الإسعاف الي موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين ان بسبب الحادث لعدم الرؤية لوجود شبورة مائية كثيفة.

أسفر الحادث عن إصابة 4 اشخاص تم نقلهم إلي مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج اللازم وتم رفع آثار الحادث وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وعمت الشبورة الظهير الصحراوي كمناطق غرب كالعامرية وبرج العرب والعجمي الأقرب للطريق الصحراوي، بالإضافة إلى ظهورها في الظهير الزراعي كالمعمورة الاكثر قرب من محافظة البحيرة.

وشهدت الطرق في الساعات الأولى شبورة وصلت إلى حالة الضباب، فيما تم إغلاق عددا من الطرق السريعة والمهمة بعد تسبب الشبورة في انعدام الرؤية نهائياً، وناشد ضباط الإدارة العامة للمرور المواطنين، عدم التحرك على الطرق السريعة نهائيًا حتى انتهاء الشبورة لتجنب الحوادث المرورية.

وأهابت محافظة الإسكندرية ‏بالمواطنين توخي الحذر، واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة، التي تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.