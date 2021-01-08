انقذ أرواح سكان عقار منهار يا محافظ الإسكندرية

أسكن في شقة بأحد العقارات بشارع ابن ملاعب بمدينة الإسكندرية، ونظرا لصعوبة الطقس، وحالة العقارات الصعبة بسبب الأمطار المتوالية على المدينة انهار سقف العقار مما أثر بالتالي على مبنى العقار كله، ولأنني أسكن الطابق السادس والأخير اضطررت لترك مسكني، حتى أتجنب وقوع كارثة، ثم تقدمت بعدة شكاوى لعدد من الجهات المسؤولة، حتى يتحركوا وينقذوا السكان قبل أن ينهار المنزل على رؤوسهم، ولكن أحدا لم يتحرك، فقط وصلني اتصال من إحدى الجهات المسؤولة يقولون أنهم تحركوا بالفعل وعملوا اللازم وهو ما لم يحدث أبدا، وأناشد السيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية التحرك وإنقاذ أرواح سكان العقار قبل أن تقع كارثة.

نبيل مصطفى السيد