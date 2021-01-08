فريضة الزكاة وأثرها في تحقيق التوازن المجتمعي.. خطبة الجمعة المقبلة

أعلنت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة، حيث قررت الوزارة أن تكون الخطبة عن «فريضة الزكاة وأثرها في تحقيق التوازن المجتمعي»، وذلك تزامنا مع الموجة الثانية لفيروس كورونا، وتزايد أعداد مصابي الفيروس، حيث أكدت وزارة الأوقاف أن علاج مرضى كورونا ومساعدة المضارين اقتصاديًا من انتشاره من أولويات الزكاة، ويجوز تعجيل إخراج الزكاة في هذه الأيام مراعاة لصالح الفقراء.

وقالت الوزارة في بيان لها: تم تحديد موضوع خطبة الجمعة المقبلة لتكون تحت عنوان «فريضة الزكاة وأثرها في تحقيق التوازن المجتمعي»، مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين «الأولى والثانية» مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

مرضى كورونا

وفي هذا الصدد أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن علاج مرضى كورونا وتوفير الدواء والاجهزة الطبية اللازمة لعلاجهم ومساعدة المضارين من الظروف الاقتصادية التي فرضها انتشار كورونا من أولى أولويات الزكاة في هذه الأيام.

كما أكد أنه يجوز تعجيل الزكاة وتقديم موعد إخراجها لصالح الفقراء، ولا سيما في أوقات الشدائد والجوائح والأزمات. نسأل الله العلي القدير أن يُعجِّل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

إتقان الصنائع والحرف

وحشدت وزارة الأوقاف منابرها على مستوى الجمهورية والتي يقدر عددها بـ120 ألف منبر، اليوم للحديث حول «إتقان الصنائع والحرف والمهن سبيل الأمم المتقدمة».

وقالت الخطبة الموحدة إن إتقان العمل والتميز في من أهم القيم التي دعا إليها الإسلام، وحث عليها، ولا أدل على ذلك من أن الله تعالى خلق هذا الكون باتقان وإبداع، ليسير الناس على هذا النهج الإلهي في أعمالهم، حيث يقول تعالی «وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون».