ضمن المبادرة الرئاسية..فحص 9084 طفلا حديث الولادة بالمنيا
كتب:
اسلام فهمي
03:29 م | الجمعة 08 يناير 2021
فحص اطفال
أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن فحص 9084 طفلًا حديث الولادة بجميع مراكز المحافظة، خلال شهر، ضمن مبادرة السمعيات، وهي إحدى مبادرات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، للكشف الطبي على الأطفال حديثي الولادة.
قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الحملة تهدف لتوقيع الكشف المبكر، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، حيث تنفذها وحدات ومراكز رعاية الامومة والطفولة بمراكز المحافظة، برعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.
وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنه جرى توقيع الكشف والفحص الطبي على 9084 طفلًا حديث الولادة خلال شهر ديسمبر الماضي، وحال اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف عليه مرة أخرى بعد أسبوع وبعد التأكيد سيتم تحويل الطفل لعيادة الإحالة بمستشفى المنيا العام لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج اللازم، كما أن الكشف والعلاج مجاني بالكامل، مشيراً الى فحص 145ألف 451 طفلاً حديث الولادة منذ سبتمبر 2019 حتى الآن.
وكانت مديرية الصحة بالمحافظة، أعلنت في وقت سابق عن تقديم الخدمات الطبية لـ مليون، و35 ألف، و505 مواطن، ضمن مبادرة «100 مليون صحة»، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، بجميع مراكز المحافظة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة.
وأكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن جميع الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة، تواصل العمل للوصول الى جميع المواطنين في كل ارجاء محافظة المنيا، بالتزامن مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بمواجهة فايروس كورونا المستجد، مؤكداً متابعته على مدار الساعة للوضع الصحي بالمحافظة، وكافة التطورات والتفاصيل الخاصة بالمنظومة الصحية.
من جانبه، أكد الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، على تنوع الخدمات الطبية والصحية في المبادرة، ومنها، التوعية والتثقيف الصحي، الكشف المبكر عن مرض السكر والضغط وأمراض السمنة، الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وإجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج مجاناً.