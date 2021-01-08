ضمن المبادرة الرئاسية..فحص 9084 طفلا حديث الولادة بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن فحص 9084 طفلًا حديث الولادة بجميع مراكز المحافظة، خلال شهر، ضمن مبادرة السمعيات، وهي إحدى مبادرات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، للكشف الطبي على الأطفال حديثي الولادة.

قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الحملة تهدف لتوقيع الكشف المبكر، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، حيث تنفذها وحدات ومراكز رعاية الامومة والطفولة بمراكز المحافظة، برعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنه جرى توقيع الكشف والفحص الطبي على 9084 طفلًا حديث الولادة خلال شهر ديسمبر الماضي، وحال اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف عليه مرة أخرى بعد أسبوع وبعد التأكيد سيتم تحويل الطفل لعيادة الإحالة بمستشفى المنيا العام لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج اللازم، كما أن الكشف والعلاج مجاني بالكامل، مشيراً الى فحص 145ألف 451 طفلاً حديث الولادة منذ سبتمبر 2019 حتى الآن.

وكانت مديرية الصحة بالمحافظة، أعلنت في وقت سابق عن تقديم الخدمات الطبية لـ مليون، و35 ألف، و505 مواطن، ضمن مبادرة «100 مليون صحة»، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، بجميع مراكز المحافظة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة.

وأكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن جميع الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة، تواصل العمل للوصول الى جميع المواطنين في كل ارجاء محافظة المنيا، بالتزامن مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بمواجهة فايروس كورونا المستجد، مؤكداً متابعته على مدار الساعة للوضع الصحي بالمحافظة، وكافة التطورات والتفاصيل الخاصة بالمنظومة الصحية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، على تنوع الخدمات الطبية والصحية في المبادرة، ومنها، التوعية والتثقيف الصحي، الكشف المبكر عن مرض السكر والضغط وأمراض السمنة، الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وإجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج مجاناً.