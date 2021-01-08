أحد جنود مبادرة فيروس سي.. رحلة محمد زكي الوحش العضو المعين بالبرلمان

تنوعت قائمة المعينين في مجلس النواب، بالعديد من الخبرات في مجالات مختلفة، حيث ضمت متخصصين وخبراء من بينهم الدكتور محمد زكي الوحش، أستاذ جراحة زراعة الكبد بجامعة الأزهر، الحاصل على درجة الدكتوراة في تخصص جراحة وزراعة الكبد من جامعة لندن، كأول عربي يحصل على درجة الدكتوراه من بريطانيا في هذا التخصص.

كما يتقلد حاليا منصب المستشار العلمي والطبي لصندوق تحيا مصر، وذلك منذ تأسيس الصندوق في 2014، وشارك في تفعيل المبادرة الرئاسية لعلاج فيروس سي، واعتماد ميزانية مقدراها 700 مليون جنيه لتوفير العلاج المجاني للمرضى، وهو ما ساهم في القضاء على قوائم الانتظار.

صندوق تحيا مصر

من خلال دوره في صندوق تحيا مصر، استطاع الدكتور محمد زكي الوحش المساهمة في نجاح العديد من المبادرات لخدمة المواطنين، من بينها أيضا تفعيل مبادرة «نور حياة» للكشف المبكر عن أسباب فقدان البصر بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، والكشف على إبصار طلبة المرحلة الابتدائية والذين وصل عددهم إلى 10 ملايين طالب وتوزيع مليون نظارة طبية مجانية، إضافة إلى دوره في الإشراف على المركز الطبي التابع لصندوق تحيا مصر بالأقصر، لعلاج فيروس سي وأمراض الجهاز الهضمي.

وفي 18 يونيو 2020 انتخب رئيسًا لمجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة، حيث لعب دورا في زيادة التنمية المجتمعية بالقاهرة الجديدة، والمساهمة في حل مشاكل المستثمرين في المناطق الصناعية بالتعاون مع الوزارات والهيئات التنفيذية، ومنع زحف العشوائيات في المجتمعات الجديدة بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية.

رحلة زكي الوحش

رحلة الدكتور محمد زكي الوحش بدأت من العمل مدرسًا مساعدًا بمستشفى الزهراء الجامعي التابعة لجامعة الأزهر، ثم حصل على بكالوريوس الطب بجامعة الأزهر كما حصل على الماجستير ثم سجل الدكتوراه، وبدأت رحلته في الخارج عندما حصل على بعثة إلى الخارج للحصول على الدكتوراه في تخصص جراحة وزراعة الكبد بجامعة لندن، وعمل لمدة 11 سنة في مستشفى رويال فري في لندن، وشارك مع الفريق الجراحى في وحدة الكبد في أكثر من 1500 حالة زراعة كبد بالإضافة إلى العديد من جراحات استئصال أورام الكبد.

العديد من الأبحاث العلمية قدمها الدكتور الوحش، والتي وصل عددها لأكثر من 147 بحث علمي ملقى في المؤتمرات والمحافل العلمية في بريطانيا وأسبانيا وألمانيا وفرنسا وأستراليا واليابان والصين والعديد من الدول العربية، كما له العديد من الأبحاث العلمية المنشورة في الدوريات الطبية العالمية تصل إلى أثر من 40 بحثا علمي وطبي وتهتم هذه الأبحاث بتقوية المناعة في الجسم والكبد وكذا استخدمات الليزر في تشخيص أمراض الكبد.