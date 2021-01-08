عاجل.. بدء إجراءات عزل ترامب الأسبوع المقبل

أعلنت كاثرين كلارك مساعدة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، أن المجلس سيبدأ منتصف الأسبوع المقبل إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب، قائلة «إذا لم يتم التحرك لعزل ترامب فسيتم تدمير الديمقراطية الأميركية»، وفقا لما نشره موقع «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل.

وتابعت:«إذا لم يتحرك بنس لعزل ترامب فسيتحرك مجلس النواب».

ارتفعت أصوات عدد من السياسيين والمسؤولين الأمريكين مطالبين نائب الرئيس مايك بنس باستخدام التعديل الـ25 من الدستور الذي يسمح لنائب الرئيس وأغلبية أعضاء الإدارة بعزل الرئيس من منصبه باعتباره لم يعد لائقا للقيام بواجباته، ويتولى «بنس» مهام الرئيس حتى يتم تنصيب بايدن في 20 يناير الجاري.

وجاء ذلك على خلفية تحريض ترامب لأنصاره على مهاجمة الكونجرس أثناء انعقاد جلسة التصديق على نتائج الانتخابات الأمريكية.