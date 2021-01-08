اقتحام الكونجرس: وفيات واستقالات بالجملة.. وترامب يدرس العفو عن نفسه

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية تطورات ساخنة على خلفية حادث اقتحام الكونجرس، وذلك بعد وفاة أحد عناصر شرطة الكابيتول متأثرا بإصابته خلال الاشتباكات مع أنصار الرئيس دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، ليرتفع عدد ضحايا أحداث الشغب إلى 5 وفيات منهم 4 محتجين، بالإضافة إلى عشرات الإصابات.

وقالت شرطة الكابيتول في بيان، إن الشرطي براين سيكنيك كان «يتصدى لأعمال الشغب في الكابيتول الأمريكي، وجرح فيما كان يتواجه جسديا مع المحتجين، ونقل إلى مستشفى محلي حيث توفي متأثرا بجروحه ليل الخميس»، وفقا لما نشرته وكالة «فرانس برس».

وعلى خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها العاصمة واشنطن، قدم رئيس شرطة الكابيتول الأمريكي، ستيفن سوند، اليوم، استقالته اعتبارا من تاريخ 16 يناير الجاري، واتسعت قائمة الاستقالات على مدار الساعة الأخيرة لتشمل وزيرة النقل إيلين تشاو، ووزيرة التعليم يتسي ديفوس، التي ألقت باللوم على الرئيس الأمريكي في ما وصفته بـ «الغزو العنيف غير المنطقي» على مبنى الكابيتول، قائلة: «ليس هناك شك في تأثير خطابك على الموقف، وهو نقطة انعطاف بالنسبة لي».

بينما قدم 4 مستشارين كبار في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، استقالتهم من مناصبهم اليوم، وهم إيرين والش، كبيرة مديري الشؤون الأفريقية،؛ مارك فاندروف مدير أول لسياسة الدفاع، أنتوني روجيرو، المدير الأول لأسلحة الدمار الشامل، روب جرينواي، مدير أول لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقا لما نشرته وكالة «رويترز».

ويدرس المدعى العام الأمريكي توجيه التهم إلى ترامب الذي سيترك منصبه في 20 يناير الجاري، وفقا لتصريحات المدعي الأمريكي بالإنابة مايكل شيروين، الذي قال إنهم يبحثون في جميع الجهات الفاعلة المتورطة في الاضطرابات في مبنى الكابيتول الأمريكي، بما في ذلك الدور الذي لعبه الرئيس دونالد ترامب في تحريض الحشد.

بينما كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أن ترامب يدرس إصدار عفو عن نفسه في الأيام الأخيرة من رئاسته، وذكرت في تقريرها أنه أصبح مقتنعًا أن أعداءه سيستخدمون أدوات تطبيق القانون لاستهدافه بعد ترك منصبه.

وتنصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس من مسؤولية تحريك حشود من أنصاره إلى مبنى الكابيتول، في أول ظهور له بعد أحداث الكونجرس، حيث أدان أعمال العنف التي حدثت، قائلا: «إلى من ارتكبوا أعمال عنف أو تدمير، أنتم لا تمثّلون بلدنا.. ولمن خالفوا القانون، ستدفعون الثمن».