مجموعة الأهلي في إفريقيا: «فيتا كلوب وسيمبا والمريخ»

قادت قرعة دور الـ16 بدوري أبطال إفريقيا، النادي الأهلي حامل اللقب إلى «مجموعة سهلة»، وضمت المارد الأحمر وأندية فيتا كلوب وسيمبا والمريخ، ليبدأ مشواره في البحث عن لقبه العاشر في تاريخه والثاني له على التوالي.

ومن المقرر أن تقام مباريات دور المجموعات في جولتها الأولى يومي 12 و13 فبراير المقبلين، في حين تقام الجولة الثانية في 23 فبراير، ومن المنتظر أن تقام الجولة الثالثة يومي 5 و6 مارس المقبل، أما الجولة الرابعة فستكون يوم 16 مارس المقبل، على أن تقام الجولة الخامسة وقبل الأخير يومي 2 و3 أبريل المقبل، وتقام الجولة السادسة والأخيرة يومي 9 و10 أبريل المقبل.

النادي الأهلي حامل اللقب، بدأ مشوار بطولة دوري أبطال إفريقيا في نسختها الحالية، بمواجهة فريق سونيديب بطل النيجر، حيث فاز في مباراة الذهاب بهدف نظيف، سجله المالي أليو ديانج، في المباراة التي قادها فنيًا كيفين جونسون، بسبب غياب بيتسو موسيماني المدير الفني، الذي تواجد في القاهرة بسبب إصابته بفيروس كورونا، وخضوعه للحجر الصحي في أحد المستشفيات الخاصة.