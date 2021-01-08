بعد نفي علاقته بالجماعة.. لجان الإخوان تهاجم حمزة نمرة على فيس بوك

سبحان مغير الأحوال من حال إلى حال، فصديق الأمس عدو اليوم، بعد أن كانت جماعة الإخوان الإرهابية تتظاهر بإنتماء المطرب حمزة نمرة لها، أصبحت الأن تهاجمه جميع اللجان الإخوانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن أعلن «نمرة» أنه لا ينتمي إلى الجماعة، ولم ينتمِ إليها أبداً ولا يوجد أي فرد في عائلته حتى الجدود له علاقة بتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية.

وأشعلت تصريحات «نمرة» غضب جماعة الإخوان الإرهابية، فبدأت عناصر الجماعة الهجوم على المطرب من حين لآخر عبر صفحاتها عن طريق لجانها الإلكترونية، وانتهزت تلك اللجان فرصة تهنئة المطرب حمزة نمرة للإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، حيث نصبت لجانها الإلكترونية لمهاجمة «نمرة».

وبعد أن انهالت التعليقات الحادة على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك، تويتر»، رد حمزة مُستهجناً الهجوم قائلًا: «ميلاد السيد المسيح وميلاد كل الأنبياء يستحق الاحتفال بيه لأنهم حملوا الخير للبشرية».

وتابع مستنكرًا ما تمت كتابته من تعليقات اللجان الإخوانية: «ده إيه كم الكراهية دي في قلوب بعض الناس».

حمزة نمرة: لا أنتمي للإخوان

وكشفت مصادر عن حالة التخبط والصدمة التي تعيشها جماعة الإخوان الإرهابية بعدما صرح المطرب حمزة نمرة بعدم إنتمائه للجماعة، وأنه لم ينتم إليها أبداً ولا يوجد أي فرد في عائلته له علاقة بالتنظيم، قائلة: «الجماعة تعيش حالة من الصدمة والارتباك خاصة أن المطرب هو أحد الشخصيات التي كانت تزعم الجماعة أنه محسوب على صفوفها في الكثير من الأحداث الماضية خاصة منذ ثورة 30 يونيو».

وتابعت المصادر لـ«الوطن» أن الجماعة قد تلجأ خلال الساعات القليلة المقبلة لإظهار مواقف المطرب حمزة نمرة السابقة، التي ظهر فيها انتماء «نمرة» إلى الجماعة، عن طريق لجانها الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومحاولة تشوية صورته.