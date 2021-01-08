أمين «النواب» : انتخاب رئيس المجلس والوكيلين الثلاثاء

أكد المستشار محمود فوزى، الأمين العام لمجلس النواب، أن المجلس مستعد لانطلاق أعماله النيابية في الفصل التشريعى الجديد، وقال «فوزى» في تصريح لـ «الوطن»، إن كل النواب المعينيين وعددهم 28 نائبا بموجب القرار الجمهوري، أرسلوا أوراقهم، ولم يتبقَ سوى استلام كارنيه العضوية، وسيتم ذلك في حفل الاستقبال المقرر عقده يوم الأحد المقبل.

وأشار إلى أن النواب الصادر لهم قرار بالتعيين سيتسلمون الحقيبة البرلمانية والتى تحتوى على تابلت إلكترونى ونسخة من الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، لافتا إلى أن الحقوق متساوية بين النواب المنتخبين والمعينيين بالمجلس.

وحول الاستعدادات لانطلاق أعمال الفصل التشريعى الجديد، أكد «فوزي» أن المجلس سينعقد فى مكانه، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لتفادى الإصابة بفيروس كورونا، كما حرصت الأمانة العامة لمجلس النواب على تحقيق التباعد الاجتماعى فى جلوس النواب داخل القاعة، وتوزيعهم على المقاعد داخل القاعة، وكذلك فى الشرفات العلوية الملحقة بالقاعة.

وشدد فوزى، على اتخاذ الأمانة العامة لعدد من الإجراءات المهمة ومن بينها تقليل أعداد العاملين بالمجلس، مع إجراء عملية التناوب فى الحضور وكذلك وضع الإرشادات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا فى الطرقات المؤدية إلى القاعة.

وقال إن الجلسة الإجرائية ستكون برئاسة النائبة فريدة الشوباشى باعتبارها أكبر الأعضاء سنا، وسيتم انتخاب رئيس المجلس والوكيلين.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يشهد فيه المجلس خلال الساعات المقبلة بروفة للجلسة البرلمانية الأولى من عمر الفصل التشريعى الثانى والمقرر عقدها يوم الثلاثاء بموجب دعوة رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد.

وتقوم الإدارة الهندسية بمراجعة أجهزة الصوت داخل القاعة، والتى سيستخدمها النواب لأداء اليمين الدستورية.