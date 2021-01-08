تفاصيل أخطر ليلة مرت بها الولايات المتحدة: «العزل ممكن»

بعد الليلة الدامية التي عاشتها العاصمة الأمريكية واشنطن، إثر اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمبنى الكونجرس الأمريكي، أقدم نواب الحزب الديمقراطي، في مسعاهم لعزل «ترامب»، إن لم يتحرك نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، ويطبق التعديل الخامسة والعشرين من الدستور الأمريكي، بعد يومين على وقوع أعمال الشغب الصادمة التي اجتاحت مبنى الكابيتول من قبل أنصار الرئيس الجمهوري.

ومن جانبها أكدت مساعدة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، كاثرين كلارك، اليوم الجمعة أن الديمقراطيين في مجلس النواب مستعدون للمضي قدما في إجراءات الإقالة، على الرغم من بقاء أسبوعين على انتهاء ولاية ترمب.

وأضافت كاثرين كلارك في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» يجب عزل ترامب من منصبه، وسنستعمل أي وسيلة قانونية متوفرة لذلك، من أجل حماية ديمقراطيتنا.

وأضافت: «إذا لم يطبق نائب الرئيس التعديل الخامس والعشرون من الدستور لعزل الرئيس، سنواصل مساعينا لإقالته».

وكان برلمانيون أمريكيون بالحزب الديمقراطي طالبوا في وقت سابق «بنس» ووزراء الحكومة بالتصويت بالعمل على تنحية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بموجب التعديل الخامس والعشرين للدستور الذي يسمح لنائب الرئيس وغالبية أعضاء الحكومة أن يقيلوا الرئيس إذا ما وجدوا أنّه «غير قادر على تحمّل أعباء منصبه».

لكن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أفادت بأن مايك بنس يعارض اللجوء إلى هذا التعديل، رغم مطالبات الديموقراطيين وبعض الجمهوريين كذلك.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن موقف «بنس» هذا مدعوم من العديد من الوزراء الذين سيكون تأييدهم ضروريًا لتنفيذ التعديل.

وأوضحت أن هؤلاء المسؤولين «يرون أنّ إجراءً كهذا من شأنه أن يزيد من الفوضى الحاليّة في واشنطن» بدلاً من حلحلتها.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي دعت أمس الخميس إلى تنحية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرة أنه أصبح «شخصا خطيرا للغاية وينبغي أن لا يستمر في منصبه».