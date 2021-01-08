حادث الكونجرس ينهي أحلام ترامب للرئاسة في 2024.. وجمع توقيعات لعزله

أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستقبله السياسي بحادث اقتحام الكابيتول «مقر السلطة التشريعية في الولايات المتحدة»، حتى أن خطة الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 لا تعتبر منطقية في ظل حالة الغليان ضده بعد تحريض أنصاره على السير إلى الكونجرس أثناء انعقاد جلسة التصديق على نتائج الانتخابات التي فاز فيها منافسه الديمقراطي جو بايدن.

لم يتبق أمام الرئيس الـ45 للولايات المتحدة الأمريكية سوى 12 يوما في منصبه، حتى تنصيب بايدن رئيسا رسميا للبلاد في 20 يناير الجاري، إلا أن بعض الأمريكيين أطلقوا عريضة تطالب بعزل ترامب من منصبه قبل نهاية ولايته، ووقع عليها أكثر من 230 ألف شخص، وتهدف إلى جمع 300 ألف توقيع قبل إرسالها إلى مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وفقا لما نشرته لمجلة «نيوزويك» الأميركية.

واتهمت العريضة التي أطلقها موقع «Move On»، الرئيس الأمريكي بتحريض الحشود على مهاجمة الكونجرس، في سلسلة من الاعتداءات على الديمقراطية، وأضافت: «كما واصل نشر نظريات المؤامرة حول التصويت والانتخابات بلا هوادة، والعمل على التلاعب بنتائج الانتخابات».

وعلى جانب آخر، ارتفعت أصوات عدد من السياسيين والمسؤولين الأمريكين مطالبين نائب الرئيس مايك بنس باستخدام التعديل الـ25 من الدستور الذي يسمح لنائب الرئيس وأغلبية أعضاء الإدارة بعزل الرئيس من منصبه باعتباره لم يعد لائقا للقيام بواجباته، ويتولى «بنس» مهام الرئيس حتى يتم تنصيب بايدن.

وقد يواجه الرئيس الأمريكي تهما تتعلق بحادث الكونجرس بعد تسليم السلطة إلى الرئيس الجديد، حيث أوضح المدعى العام الأمريكي بالإنابة مايكل شيروين، الذي قال إنهم يبحثون في كل الجهات الفاعلة المتورطة في الاضطرابات في مبنى الكابيتول الأمريكي، بما في ذلك الدور الذي لعبه الرئيس دونالد ترامب في تحريض الحشد.

بينما يفكر ترامب في إصدار عفو عن نفسه في الأيام الأخيرة من رئاسته، لأن بمجرد خروجه من البيت الأبيض سيفقد الحماية من الملاحقة الجنائية التي قدمها له منصبه.