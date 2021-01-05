باحث في علم الفيروسات: موقف بريطانيا من كورونا شائك وشديد الصعوبة

أشاد الدكتور محمد عثمان، الباحث في علم الفيروسات بالمملكة المتحدة، بقرار الحكومة البريطانية بالإغلاق الشامل لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» ، قائلا إن الموقف أصبح شديد الصعوبة وشائكا فيما يخص أزمة الفيروس بلندن، فأرقام الإصابات في بريطانيا وصلت لـ 58 ألف إصابة يوميًا.

عدد إصابات كورونا اليومية الآن ببريطانيا أعلى من الموجة الأولى

وأضاف «عثمان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»، أن عدد الإصابات اليومي جراء فيروس كورونا المستجد لم تصله المملكة المتحدة خلال الموجة الأولى من الفيروس، كما أنه يٌعد ثاني أعلى رقم في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

يوجد نوع من عدم الإتزان فيما يخص توزيع اللقاحات في بريطانيا

وأشار الباحث في علم الفيروسات بالمملكة المتحدة، إلى أنه يوجد نوع من عدم الاتزان فيما يخص توزيع اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا وهناك مواقف مختلفة كل يوم في بريطانيا في هذا الصدد، لكن في الوقت ذاته الحكومة البريطانية تعمل على موضوع اللقاحات بكل اهتمام، وعدد المستشفيات في بريطانيا تستوعب حتى الآن كل هذه الاصابات والتي تقارب 60 ألف إصابة يومية.

الإصابات بين الأطقم الطبية في بريطانيا أفضل من الموجة الأولى

وأكد عثمان أن كافة المستشفيات في أنحاء المملكة المتحدة تقريبا بها عزل صحي بسبب كورونا وتقدم خدمات لمرضى الفيروس ، كما أن بالرغم من وجود حالات عديدة تعالج بالمستشفيات إلا أن بريطانيا مثلها مثل دول العالم بها إصابات بكورونا ذات أعراض بسيطة أو متوسطة لا تستدعي الدخول في المستشفيات ويتم علاجها منزليا، فضلًا عن أن الإصابات بين الأطقم الطبية في الموجة الثانية أفضل من بداية الجائحة والتي كانت عالية خلال الموجة الأولى.