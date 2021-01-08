بريطانيا: قرار جديد لوقف انتشار كورونا.. و500 جنيه إسترليني للمخالفين

قررت السلطات البريطانية، اليوم، تشديد القيود على الدخول إلى البلاد في محاولة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا وسلالته الجديدة، حيث تفرض على القادمين إليها تقديم فحص سلبي لـ«كوفيد - 19» يتم إجراؤه في فترة أقصاها 72 ساعة قبل الزيارة، وتحديد غرامة مالية قدرها 500 جنيه إسترليني للمخالفين.

وأوضح وزير النقل جرانت شابس أن تلك الإجراء الجديد يهدف إلى منع انتشار السلالات الجديدة، متابعا: «السلالات الجديدة من الفيروس المكتشفة حديثا جعلت الأمر أكثر ضرورة لتطبيق هذه الإجراءات على كل الوافدين، هناك مخاوف من تفشي السلالة المكتشفة في جنوب إفريقيا، ومدى فاعلية اللقاح ضدها»، وفقا لما نشره موقع «سكاي نيوز».

وذكرت صحيفة «اندبندنت» أن المسافر هو من يتحمل تكلفة هذا الإجراء، لافتة إلى إعفاء المسافرين الوافدين من جمهورية أيرلندا، والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 11 عامًا، بالإضافة إلى سائقي الشاحنات وطاقم الطيران والسكك الحديدية.

وتواصل الإصابات الجديدة ارتفاعها بصورة مرعبة في المملكة المتحدة بعد انتشار الطفرة الجديدة من الفيروس، حيث سجلت السلطات الصحية في البلاد آخر 24 ساعة، أكثر من 52 ألف إصابة جديدة، وهو ما يعتبر تراجعا طفيفا في معدل الإصابات بعد تسجيل 62 ألف إصابة يوم 5 يناير الجاري، والتي كان أعلى عدد إصابات جديدة في يوم واحد منذ تفشي الفيروس في بريطانيا، وفقا لإحصاءات موقع «وورلد ميتر».

وأكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن 1.5 مليون شخص في المملكة المتحدة تلقوا الجرعة الأولى الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، حتى الآن، وتعمل الحكومة على توفير اللقاح لجميع مرضى دور رعاية المسنين في إنجلترا بحلول نهاية الشهر الجاري، في إطار خطة التحصين الشامل التابعة لـ «الخدمة الصحية الوطنية البريطانية».