السعودية: رفع تعليق الرحلات الدولية بشكل كامل في 31 مارس المقبل

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم، أنه سيتم السماح للسعوديين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها، ورفع تعليق الرحلات الجوية الدولية بشكل كامل، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية وذلك ابتداء من31مارس المقبل، وفقًا للإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وكانت وزارة الصحة في السعودية، أعلنت في وقت سابق، اليوم، تسجيل 97 حالة إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 363582 حالة.

4 حالات وفاة جديدة

وقالت الوزارة السعودية، اليوم، إنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا ليصل إجمالي حالات الوفيات إلى‏ 6282 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق»السعودية.

وأضافت، أنه تم تسجيل 171 حالة شفاء من الفيروس لترتفع حصيلة حالات التعافي من كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية، 355208 حالة.

من جانبه، تلقى الأمير محمد بن عبدالرحمن نائب أمير منطقة «الرياض» الجرعة الأولى من لقاح كورونا، مشيدًا بما تقوم به الجهات المختصة من إجراءات لمواجهة الفيروس، وفقًا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية الرسمية «واس».

وأجازت السطات السعودية في وقت سابق، استخدام لقاح شركة «فايزر» الأمريكية ضد فيروس كورونا، وفي 17 ديسمبر من العام الماضي، أطلقت السلطات السعودية حملة التطعيم ضد كورونا، وكان وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، من أوائل الحاصلين على اللقاح.

جدير بالذكر، أن حملة التطعيم ضد كورونا في السعودية تجرى على 3 مراحل، الأولى تشمل السعوديين والمقيمين الذين تجاوزوا الـ65 عاما وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى، بينما شملت الثانية الفئة التي تجاوزت 50 عاماً، أما الثالثة تشمل جميع السعوديين والمقيمين الراغبين في أخذ التطعيم.