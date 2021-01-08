منها الحوامل.. تعرف على الفئات المستثناة من لقاح كورونا

تستعد وزارة الصحة والسكان لبدء عملية تطعيم الأطقم الطبية بلقاح فيروس كورونا المستجد «اللقاح الصيني» والذي استقبلت مصر منه الشحنة الأولي الشهر الماضي ووفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية فإن الاطقم الطبية هي أول الفئات التي ستحصل علي اللقاح ثم بعد ذلك أصحاب مرضي الكلي والأورام ومرضي القلب والأوعية الدموية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان إن الوزارة تسعي لتوفير حصة من اللقاحات التي دخلت طور التجارب السريرية والتي ثبت فعاليتها ومنها لقاح اكسفورد والذي تعمل الوزارة حاليا علي استقباله في مصر.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن جميع الفئات سيتم تطعيمها بلقاح فيروس كورونا في حين توافره ماعدا الأطفال والحوامل فاالتجارب السريرية لم تجرى عليهم وحفاظا عليهم لن يحصلوا علي اللقاح والتطعيم سيكون فيما فوق 18 عاما.

وأضاف المصدر أن وزارة الصحة والسكان ستطلق النسخة الكاملة للموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل بيانات المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح فيروس كورونا الأسبوع القادم.

وقال المصدر إنّ الوزارة بصدد إطلاق حزمة من المواقع الإلكترونية الأسبوع المقبل، على رأسها النسخة الكاملة للموقع الإلكتروني الخاص بالحصول على اللقاح و موقع لمبادرة الرئيس لمتابعة حالات العزل المنزلي لفيروس كورونا و موقع لمتابعة توفير الأكسجين في المستشفيات.

وطمأن المصدر المواطنين بتوافر كميات كبيرة من الاحتياطي للاكسجين، ووجهت وزيرة الصحة والسكان مديريات الصحة بتوفير طبيبن في كل مستشفي للعمل علي ملاحظة كميات الأكسجين علي مدار الساعة وحصر أعداد المصابين في الرعاية المركزة.

وتستمر وزارة الصحة برفع أقصي درجات الإستعداد ومتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا في كافة مستشفيات الوزارة علي مستوي الجمهورية، وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف المحمولة.