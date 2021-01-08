الصحة تفسر: تأرجح إصابات كورونا في 10 أيام

مع عودة مؤشر إصابات فيروس كورونا للتصاعد مرة أخرى بعدما سجلت أرقام وزارة الصحة بالأمس 1219 إصابة، بعد انخفاض إستمر في الأيام السابقة لدرجة تلامس الألف إصابة، بات التساؤل المسيطر على أذهان المواطنين عن سبب تأرجح الإصابات صعودًا وهبوطًا، وهل مرت مصر بذروة الفيروس أم مازالنا في انتظارها.

مصدر بوزارة الصحة تحدث لـ«الوطن»، أن أرقام الإصابات الحالية هى الأرقام الرسمية للمصابين الذين يجرون مسحة وتثبت إيجابيتها، وبناء عليه هذا هو الرقم الرسمي المسجل لدينا، لكن هناك إصابات لا تجرى مسحات وفور ظهور أعراض واضحة عليها تلتزم بالعزل المنزلي وتتناول الأدوية، لكن هذا خارج المظلة الرسمية للوزارة، وعليه فالأرقام هنا ليست معروفة للحديث بشكل علمي ودقيق أن هناك انخفاضًا او تصاعدًا في إصابات كورونا.

هل عبرت مصر مرحلة الذروة لإصابات فيروس كورونا؟

وفسر المصدر لمرحلة الذروة في مصر، وهل عبرت منها أم لا، حيث كشف لـ«الوطن»، إن نهاية الذروة لا يمكن احتسابها لمجرد إنخفاض الإصابات لعدة أيام قليلة، لكن الإنخفاض يلاحظ ما بين 14 يومًا لـ18 يومًا، وإذا إستمر الإنخفاض في هذه الفترة نستطيع أن نقول علميًا أننا تخطينا مرحلة الذروة، لكن ما حدث الآن إننا في اليوم الثامن عادت الإصابات للارتفاع مرة أخري، وهنا لا تقييم لفترة الذروة، وعليه فاللجنة العلمية لمكافحة كورونا وقطاع الطب الوقائي مستمران في مرحلة الترصد.

وعلى جانب أخر كان قد كشفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق عن أعراض الموجة الثانية من فيروس كورونا وهي طفح جلدي و مشكلات في العين ومتاعب بالجهاز الهضمي والعصبي.