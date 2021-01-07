مفاجأة سارة من الصحة للمواطنين في بيان بعد قليل

كشف مصدر مسؤل بوزارة الصحة والسكان تفاصيل البيان اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا اليوم، وكشف المصدر عن ارتفاع نسب الشفاء من الفيروس لـ80%.

وتابع في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك استمرار في انخفاض الإصابات لاحظته اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ولكن لا يمكن القول بأننا تجاوزنا ذروة انتشار الفيروس.

وأوضح المصدر أن الوزارة تعمل هذه الفترة على توفير كميات الأكسجين في المستشفيات حتى لا يحدث أي خلل والتأكد من تطبيق بروتكول لعلاجي المحدث النسخة الرابعة في مستشفيات العزل.

وتابع: وزيرة الصحة وجهت أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة الفيروس بالمرور على المستشفيات ومناقشة الحالات الحرجة والشديدة والوقوف على معالجتها، كما وجهت بتخصيص طيبين في كل مستشفى للتأكد من توفير الأكسجين، وكذالك عدد المرضى في الرعاية المركزة.