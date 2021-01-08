مصور فيديو قيادة عربات المرور لمواطنين في الشبورة: وصلونا بيوتنا بأمان

لافتة طيبة من شرطة المرور صباح اليوم، ظهرت بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأربعة سيارات من المرور يسيرون معًا بعرض الطريق أمام عربات المواطنين بسرعة بسيطة مكونين حاجزًا على طريق مصر الإسكندرية، لحمايتهم من السير في الشبورة التي كانت تعيق الرؤية، حتى يعودوا إلى بيوتهم بدون خسائر، وهو ما يسعى رجال الشرطة إلى تحقيقه دومًا.

مصور الفيديو: شرطة المرور أغلقت الطريق منذ مساء أمس

يروي محمد تركي، مصور الفيديو الذي نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وتداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي، إنه تحرك من القاهرة إلى الإسكندرية أمس، وبالتحديد في التاسعة مساءً، برفقة أصدقائه لقضاء سهرة نهاية الأسبوع، وكانت الشبورة تزداد في طريقهم حتى وصلوا إلى بوابات الإسكندرية، ليجدوا أن الشرطة أغلقت الطريق على القادمين من الإسكندرية متجهين إلى القاهرة، حفاظًا على سلامتهم.

وأضاف «تركي» لـ«الوطن»، أنهم بعد أن قضوا سهرتهم قرروا العودة إلى القاهرة، وكانت الساعة السادسة صباح اليوم وبعد وصولهم إلى البوابات وجدوا أن الأمن أغلق الطريق، نظرًا لأن الشبورة كانت تعيق الرؤية تماما، والطريق مختفي بداخلها، لافتًا إلى أن السيارات ظلت تتكدس أمام البوابات حتى الحادية عشر، وبعدها فتحت الشرطة البوابات.

«تركي»: عربات المرور تحركت أمامنا على سرعة 40 كم

وتحركت السيارات على الطريق ليتفاجأوا بعد أول 500 مترًا بوجود 4 سيارات مرور تسير أمامهم بعرض الطريق مكونين حاجزًا بسرعة لم تتعد 40 كيلو مترًا في الساعة، حسبما ذكر «تركي»، وظهر في مقطع الفيديو الذي نشره، مضيفًا أن الرائد المسؤول عن تلك الدورية طلب من السيارات على الطريق تشغيل الانتظار أثناء السير، وظلت عربات المرور أمامهم كدليل حتى الكيلو 75، وبعد أن كسرت الشمس الشبورة وأصبحت الرؤية واضحة والطريق آمن.

مصور الفيديو: شرطة المرور مسبتناش غير والطريق آمن

في الأوقات الطبيعية كان «تركي» يقطع هذه المسافة على سرعة 120 كيلو متر في الساعة، ويستغرق الطريق حوالي ساعتين إلا ربع، على عكس اليوم الذي وصل فيه بسرعة أقل لكنه آمنًا: «كنا هنمشي وزي ما تيجي بس كان هيحصل كارثة بسبب التكدس والشبورة»، مضيفًا أن تلك اللافتة الطيبة من رجال المرور ساعدت على وصول المواطنين إلى بيوتهم بسلام وبدون خسائر.