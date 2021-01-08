بسبب الشبورة.. مصرع شاب وإصابة 3 في حادثي تصادم ببني سويف

لقي شاب مصرعه، وأصيب 3 آخرين، في حادثي سير بطرق بني سويف الداخلية، اليوم، بسبب الشبورة وعدم وضوح الرؤية، وجرى نقل المصابين لمستشفى بني سويف التخصصي والجامعي لتلقي العلاج، وإيداع الجثة مشرحة المستشفى التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعي «بني سويف - الواسطى»، قرب قرية الزيتون، ما أسفر عن إصابة شخصين، جرى نقلهما إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج.

واستقبل طوارئ مستشفى بني سويف الجامعي، تحت إشراف الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب، والدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى، كلا من: «أميرة عطية ابراهيم، 48 سنة، مقيمة بمركز ناصر، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، ومينا موريس ميخائيل، 32 سنة، مصاب جروح وكدمات متفرقة وغيبوبة، ويقيم بمركز ناصر».

كما تلقى مدير أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة بمصرع شاب وإصابة في تصادم دراجة نارية بـ«توك توك»، بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية «واحد»، التابعة لمركز سمسطا غرب بني سويف، بسبب الشبورة، وجرى نقلهما إلى المستشفى التخصصي.

واستقبل طوارئ مستشفى بني سويف التخصصي المصاب سليمان ابراهيم كريم، 30 عاما، مقيم بمركز سمسطا، مصاب اشتباه ما بعد الإرتجاج، وخضع للعلاج تحت إشراف الدكتور صلاح جودة مدير عام المستشفى، فيما تم إيداع جثة المتوفي أحمد عمار سيد، 26 عاما، مقيم مركز سمسطا، مشرحة المستشفى.

تحررت المحاضر القانونية اللازمة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.