طبيب أردني: كورونا يجدد مساره دائما.. اللقاح هو الحل الوحيد

قال الدكتور محمد الشرع، اختصاصي الجراحة من الأردن، إن فيروس كورونا دائما ما يجدد نفسه في مساره الوبائي، وهو ما يؤدى إلى زيادة أعداد مصابيه ووفياته، كما و أن التحور الجديد للفيروس يؤدى إلى عدم السيطرة على انتشاره في كافة دول العالم.

وأضاف «الشرع»، خلال مداخلة هاتفية له عبر «سكاي بي» بنشرة الأخبار، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن إثبات فعالية اللقاحات الخاصة بالفيروس هو ما سيؤدى بدوره إلى تحجيم انتشاره حول العالم، حيث إن شركة «فايزر» الأمريكية أعلنت أن اللقاح الجديد لها يشمل القضاء على التحور الجديد للفيروس، كما أن هذا التحور كان سببا رئيسيا في زيادة سرعة الانتشار، ولكنه لم يشكل فارقًا على مستوى أعراض الإصابة بالفيروس.

منظمة الصحة العالمية تعلم بأن العالم قرية صغيرة

وأوضح أن منظمة الصحة العالمية على يقين بأن العالم بأكمله قرية صغيرة، وأن تلقيح مواطني بريطانيا وأمريكا والدول الأوروبية لن يقيها من خطورة التعرض للوباء مرة أخرى، وهو ما سيدفعهم إلى تلقيح جميع دول العالم بشكل متساوٍ حتى تكون كل القارات في مأمن من ذلك الفيروس.

يجب محاربه الفيروس حول العالم

وأكد أنه في حال لم يتم محاربة الفيروس على مستوى العالم مع استمرار حركة الطيران عالميا سيؤدي ذلك إلى تعزيز فرص انتقاله مرة أخرى من مكان لآخر، حيث بات ينتقل في ساعات وأيام كما حدث في التحور الجديد للفيروس، حيث بدأ ظهوره في بريطانيا وحاليا يوجد في الكثير من الدول الأوروبية وآسيا وعدد من الدول الأفريقية: «يجب أن يكون التلقيح لكل دول العالم، حتى تأمن كافة الدول وتعود إلى فترة ما قبل كورونا».

اللقاح الجديد أمن

وأشار إلى أن اللقاح الجديد الخاص بفيروس كورونا تم دراسة مستوى فعاليته بشكل كبير، كما أن السلامة الخاصة باللقاح تمت دراستها بشكل كبير وموسع حتى بات آمنا على فئة كبيرة من المواطنين على مستوى العالم: «أنصح الجميع في حال توافر اللقاح فيجب التطعيم على وجه السرعة لأنه الحل الوحيد حاليا في هذا المأزق الوبائي».