موعد وطريقة الحصول على لقاح كورونا قبل وصول دفعات جديدة منه

خلال الأيام الماضية، ومنذ وصول لقاح كورونا إلى مصر، يتسائل الكثيرون حول كيفية الحصول عليه وشروط ذلك، بعدما وصلت إلى مصر في 11 ديسمبر الماضي شحنة من لقاح «سينوفارم» الصيني.

كما أنه من المقرر أن يصل إلى مصر لقاح آخر لكورونا قريبا، حيث كشف الدكتور أحمد سلمان، الباحث المصري في فريق لقاح أكسفورد في بريطانيا، في تصريحات تلفزيونية عن أن مسؤولي «أسترازنيكا» يسعون لتوفير 4 مليارات جرعة من اللقاح في عام 2021، لافتا إلى أن صناع القرار في مصر قالوا إنهم تعاقدوا على 30 مليون جرعة خلال الاتفاق مع منظمة الصحة العالمية حاليا.

وتستعرض «الوطن»، فيما يلي خريطة وتفاصيل وكيفية الحصول على لقاحات كورونا في مصر:

موعد التطعيم باللقاح

وحول اللقاح الصيني المتوافر الآن في مصر، كشفت مصادر في وزارة الصحة، عن أن عملية التطعيم ضد لقاح كورونا، ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل في عدد من المراكز المخصصة على مستوى الجمهورية، في 34 مركزًا بـ27 محافظة، خصصتهم الوزارة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، وذلك فور وصول الشحنة الثانية من اللقاح الصيني.

وقالت مصادر لـ«الوطن»، إن عملية التطعيم ستحددها عدد من الأولويات، حيث يبدأ التطعيم في المراكز الأساسية في المحافظات الأكثر إصابة بفيروس كورونا، ثم تبدأ بعدها كمرحلة ثانية في المراكزوالمحافظات الأقل إصابة بالفيروس.

وتم إطلاق موقع تسجيل الحصول على تطعيم لقاح كورونا، أول أمس لمدة 3 ساعات تجريبية، وشهد إقبالا من الراغبين في تلقي لقاح سينوفارم، فيما قالت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي» المذاع على قناة «دي إم سي»، إنه سيتم إدخال البيانات الخاصة بالراغبين في تلقي اللقاح وإتاحة كافة المعلومات الخاصة باللقاح للإطلاع عليها، وسيتم توفير الجرعات للأطقم الطبية في أماكنهم بالمستشفيات بعد التسجيل من خلال التطبيق، كما ستتم متابعتهم والتأكد من تلقي الجرعة الثانية بعد 21 يومًا.

شرط الحصول على اللقاح

يشترط على الراغبين في الحصول على اللقاح، التوقيع على نموذج الموافقة المستنيرة الذي أعدته وزارة الصحة، هي عملية كتابية للحصول على إذن قبل تدخل الرعاية الصحية على الشخص، أو للكشف عن المعلومات الشخصية، ويتضمن النموذج التعريف باللقاح وكل ما يتعلق به واستخدامه والتعريف بآثاره السلبية المحتملة.