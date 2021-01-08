هل سيتم تطعيم متعافي كورونا باللقاح الصيني؟.. «الصحة» تجيب

كشفت وزارة الصحة والسكان عن قيامها بإجراء مجموعة من الأبحاث هذه الفترة، خاصة بعد ظهور سلالات جديدة في بريطانيا لفيروس كورونا المستجد وتناول أحاديث حول حدوث تغيرات للفيروس، وأوضحت الوزارة في تقرير حصل «الوطن» على نسخة منه، أن الأبحاث تشمل ثلاث فئات، وهم القادمين من بريطانيا وذلك لمعرفة السلالات الجديدة وخصائصها، والمتعافين من فيروس كورونا، والمتعافين من الفيروس وتمت إصابتهم مرة أخرى.

وفي السياق ذاته قال مصدر بوزارة الصحة لـ«الوطن»، إن المتعافين من اللقاح من المفترض أن أجسامهم اكتسبت مناعة مضادة للفيروس، مشيرًا إلى قدرة أجسامهم في مواجهة الفيروس في حين إذا تمت الإصابة مرة أخرى، وفقا لعدد من الأبحاث التي أجريت في العديد من المراكز.

النتيجة ليست واضحة في التوقيت الحالي

وأوضح البيان، بأن التجارب السريرية التي أجريت علي المتطوعين للقاح فيروس كورونا لم تشمل المصابين من الفيروس وتعافوا ولكن تمت على أصحاء، لذلك المتعافين من الفيروس لم تجري عليهم تجارب سريرية لذلك النتيجة ليست واضحة في التوقيت الحالي بخصوص أخذ لقاح فيروس كورونا للمتعافين.

ومن جانبها، قالت وزارة الصحة والسكان إن عملية التطعيم سوف تبدأ في المراكز الأساسية في المحافظات الأكثر إصابة بفيروس كورونا، ثم تبدأ بعدها كمرحلة ثانية في المراكز الواقعة في المحافظات الأقل إصابة بالفيروس، موضحة أن عملية التطعيم سوف تتم باللقاح الصيني.

وتستمر وزارة الصحة برفع أقصي درجات الاستعداد ومتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا في كافة مستشفيات الوزارة على مستوي الجمهورية، بالإضافة إلى إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105، 15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق صحة مصر المتاح على الهواتف المحمولة.