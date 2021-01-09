مليون جنيه وتجارة غامضة.. تفاصيل كمين ليلي لتصفية مندوب مبيعات بسوهاج

«قلت ضربة بالمرزبة، ولا عشرة بالشاكوش»، كلمات استهل بها عامل في سوهاج تفاصيل اعترافه بعمل كمين فى منطقة مهجورة ليلا لشريكه لتصفيته والاستيلاء على ما بحوزته من الأموال، لتنتهى الخطة بإصابة الشريك برصاصة من بندقية آلية وسرقة مبلغ مالى ضخم، هو حصيلة تجارة غامضة بين المتهم والمجنى عليه فى تجارة الأدوية وتحويلات المصريين بالخارج، لتقود تلك الجريمة الى كشف جريمة أخرى وهى تلقى تحويلات المصريين العاملين بالخارج مقابل عمولة والاتجار بها فى السوق السوداء.

المتهم: طلبت منه رفع العمولة ورفض

قال المتهم ويدعى «أ. س»، 28 سنة، إنه يعمل مع المجنى عليه فى تلقى مبالغ مالية من العاملين بالخارج وتسليمها لذويهم داخل البلاد، مقابل حصولهما على عمولة مادية، وأن المجنى عليه يعطيه عمولة نظير كل عملية يشترك بها، لكنه لاحظ أنه يحتفظ بمبالغ مالية كبيرة: «لو خدتها هتريح الدنيا معايا جامد وأشوف مصلحة حلوة أعملها»، لافتا إلى انه عندما كان يطلب منه رفع عمولته كان يرفض بينما يحصل هو على عمولة أكبر بكثير.

بالفعل اتفق المتهم مع اثنين من أصدقائه، بعد معرفته بتحرك المجنى عليه الذى يعمل مندوب مبيعات، بمبلغ مالى كبير، وأعدوا لذلك بندقية آلية، وعندما شاهدوه أطلقوا عليه الرصاص، فاصابوه بعيارين ناريين بالساقين، على الطريق الزراعى الغربى بالقرب من قرية الشهداء، واستولوا منه على مبلغ مالى وهربوا، بينما تركوه غارقا فى دمائه.

المتهم: مقاومة المجنى عليه دفعتنا لإطلاق الرصاص

وأضاف المتهم أنه فى ليلة الواقعة، قام شريكاه في الجريمة بالتوجه مستقلان مركبة «توك توك»، وبحوزة أحدهما بندقية آلية إلى مكان الواقعة وعقب مشاهدتهما للمجنى عليه قاما باستيقافه ومحاولة الاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية ولدى مقاومته أطلق أحدهم أعيرة نارية تجاهه محدثاً ما به من إصابات واستوليا على المبلغ المالى وهربا.

وكشفت التحريات التى باشرها قطاع الأمن العام أن الدافع للجريمة هو الطمع والسرقة وأن المتهمين أقروا باقتسام حصيلة السرقة التى وصلت إلى مليون جنيه فيما بينهم، فتمت إحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق وقررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.