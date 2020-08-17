تجديد حبس مندوب مبيعات 15 يوما قتل رئيسه في العمل ببولاق الدكرور

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس مندوب مبيعات 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل رئيسه، وتم إيداع المتهم داخل قفص الاتهام، وقرر المتهم أنه دافع عن نفسه، وأن المجني عليه هو من حاول قتله.

وأكدت تحريات المقدم محمد الجوهري رئيس المباحث، والنقيبان أحمد مندور وأحمد عبدالكريم معاوني مباحث القسم، أن المتهم توجه إلى شركة المجني عليه، وطالبه بإيصال الأمانة، وحدثت مشاجرة بينهما، وأمسك الجاني سكين كانت بالشركة، وسددها للقتيل.

وقال المتهم في محضر الشرطة، إنه كان يعمل لدى الضحية منذ عدة أشهر وترك العمل، ويوم الجريمة، فاجأه اتصال من القتيل، يطالبه بالعودة للعمل، وعندما رفض حدثت مشاجرة وحاول التعدي عليه، وقررت النيابة العامة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة أحد الأشخاص "مالك مكتب تسويق، مقيم بدائرة القسم" داخل مكتبه الكائن بعقار بدائرة القسم، وبها جرح طعني بالرقبة ووجود آثار مشاجرة، وعدم وجود حافظة نقوده.

وتوصلت تحريات فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "طالب، مندوب مبيعات سابق لدى المجني عليه، مقيم بدائرة القسم".

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر بسابقة تركه العمل لدى المجني عليه منذ نحو 3 شهور وبتاريخ الواقعة اتصل به المجني عليه وطلب منه الحضور لمقابلته بالمكتب.

وأثناء تواجده بمكتب المجني عليه طلب منه الأخير العودة للعمل لديه مرة أخرى فرفض لحصوله على فرصة عمل بمكان آخر، وطالب المجني عليه باسترداد إيصال أمانة بمبلغ "5 آلاف جنيه" سبق أن حرره له كأحد متطلبات التعيين بالمكتب إلا أن المجني عليه رفض.

وعقب رفض المجني عليه إعادة إيصال الأمانة حدثت بينهما مشادة كلامية قام خلالها المجني عليه بإخراج سكين صغير من درج مكتبه وحاول التعدي عليه، إلا أنه تمكن من استخلاصها منه وطعنه برقبته فأودى بحياته ثم بحث عن الإيصال فلم يجده واستولى على حافظة نقوده وبداخلها "أوراق خاصة ومبلغ مالي"، وجرى بإرشاده ضبط المسروقات والأداة المستخدمة في الجريمة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.