مستشار الرئيس: عدد مصابي كورونا بالمستشفيات أكبر من الأشهر الماضية

قال محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن هذه الفترة تشهد زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا، والعدد الذي يعلن عن طريق وزارة الصحة في تزايد، وهناك حالات أخرى تتلقى العلاج في المنازل، نتيجة للتجارب والخبرات المكتسبة من الموجة الأولى في التعامل مع الحالات البسيطة والمستقرة والتي لا تعاني من الأمراض المزمنة.

وأضاف خلال تصريحات عبر تطبيق «زووم»، مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «مصر تستطيع» الذي يعرض عبر شاشة «dmc»: «عدد الحالات التي تتلقى العلاج في المسشتفيات والجهات الصحية يتزايد عن الشهور الماضية، لكننا أقل من دول كثيرة، بالرغم من أننا في فترة أو موجة ثانية من فيروس كورونا».

وتابع: «الدولة المصرية بكل جهاتها تتابع اللقاحات بصورة مستمرة منذ بدء الإعلان عن التوصل إلى أول لقاح كورونا عن طريق جامعة أكسفورد، وهناك اتفاق وقعته مصر مع مؤسسة جافي المنوط بها توزيع اللقاحات على مستوى العالم واعتماد اللقاحات مع منظمة الصحة العالمية».

وأردف: «كان فيه نوع من الإسراع في العالم كله في ظل وباء كورونا الذي سبب انعكاسات اقتصادية على العالم كله، وذلك في إنتاج لقاحات كورونا، وبدأت تحصل على موافقات طبية عالمية ومحلية، كل هذه الموافقات تسمى تسجيل طوارئ».

وواصل: «جرى تسجيل طوارئ للقاحات، لأنها تحتاج إلى فترة زمنية طويلة حتى تصل إلى المرحلة النهائية بالرغم من نجاح التجارب السريرية بمراحلها الثلاث، لكن لا يوجد ما يؤكد مدة منحها للمناعة، وهناك من يتحدث عن 3 أشهر أو 6 أشهر وربما هناك ما هو أكثر من ذلك».