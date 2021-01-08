تحريات السطو على سيارة شركة بالشرقية: موظف سرقها بـ«سنجة» وأبلغ الشرطة

لجأ موظف بإحدى الشركات الى حيلة للخروج من أزمته المالية، حيث اتفق مع عاطلين وسائق «توك توك» على اعتراض سيارة الشركة ليلا اثناء مرورها على طريق بـ محافظة الشرقية وسرقة ما بها من أموال، وإقتسام حصيلة السرقة فيما بينهم.

وأعد المتهم ويدعى «حسن . ج» 35 سنة خطته بمشاركة شركائه، حيث أبلغهم بموعد تحرك السيارة بالمبلغ المالى الكبير وبمكان توقف السيارة وموعد الانقضاض عليها، ومن ثم سرقة ما بها من أموال، والفرار بها دون معرفة الموظف الثانى الذى يرافق الموظف الذى خطط للجريمة.

تنفيذ خطة السرقة

ونفذ المتهمون الخطة بكل دقة وفى الموعد المحدد توقفت السيارة فى المكان الذى اتفق عليه المتهمون، وقاموا بمهاجمتهما، فإعترض احد الموظفين وحاول التصدى لهم ليصيبه أحد المتهمين بـ«سنجة»، واستولوا على الأموال وفروا هاربين.

ثم تجمع المتهمين واقتسموا حصيلة السرقة لكن الموظف المصاب أخبر زميله بضرورة الابلاغ وبالفعل تلقى مركز شرطة أبوكبير بمديرية أمن الشرقية بلاغا من شخصين مقيمين بمحافظة الشرقية، أنه حال سيرهما بدائرة المركز مُستقلين سيارة نقل خاصة بالشركة محل عملهما وتوقفهما بجانب الطريق، فوجئا بثلاثة أشخاص مجهولين يستقلون دراجة نارية وبحوزة أحدهم سلاح أبيض "سنجة" قاموا بالتعدى عليهما بالضرب فأحدثوا إصابة أحدهما وإستولوا منهما على مبلغ مالى «خاص بالشركة» وفروا هاربين.

موظف الشركة يتزعم العصابة

وتوصلت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام تحت اشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد المُبلغين بالإشتراك مع سائق «توك توك» وعاطلان، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وقرر المتهم الأول بإتفاقه مع المتهمين الآخرين على إرتكاب الواقعة على دون علم المُبلغ الآخر وبمواجهة المتهمين بما جاء بإعترافات المتهم الأول أقرا بها.

وإعترف موظف الشركة انه بالفعل خطط للجريمة دون معرفة زميله: «كنت عاوز فلوس بأى طريقة الظروف صعبة وانا ملقتش طريقة غير دى عشان امشى نفسى»، ليتم عرض المتهمين على النيابة العامة التى تولت التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 ايام على ذمة التحقيقات.