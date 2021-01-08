«اتهماها بالسرقة».. حيلة شابين لخطف كوافيرة واغتصابها داخل شقة بالهرم

كانت تشق طريقها في أحد الشوارع بالهرم، وسط حركة المارة لتفاجئ الفتاة الثلاثينية الحسناء بشابين يحيطان بها ويصرخ أحدهما بقوله «طلعي التليفون اللي سرقتيه مني» وأمام حالة الإندهاش التي انتابت الفتاة وذهولها وابتعاد المارة عنها إقتاد المتهمان الفتاة عنوة داخل دراجة نارية «توكتوك» إلى شقة أحدهما بالهرم وتناوبا اغتصابها تحت تهديد السلاح.

المجني عليها: اتخطفت من الشارع

تلك الرواية شرحتها الفتاة في محضر الشرطة بقسم الهرم، قالت: «أنا اتخطفت وأنا ماشية في منطقة المريوطية واتخطفت من الشارع، اثنين شباب افتعلا مشاجرة واتهموني بسرقة التليفون بتاع واحد منهم، وأنا قعدت أصرخ في الشارع وهما خطفوني جوه توكتوك وقالو للناس دي حرامية وهنسلمها في القسم».

هبة: تعرضت للاغتصاب 3 ساعات في شقة بالهرم

وأضافت المتهمة أن المتهمين ذهبا بها إلى شقة أحدهم في الهرم واعتديا عليها جنسيا تحت تهديد المطاوي، وأنها تعرضت للاغتصاب لمدة 3 ساعات، وأنها توسلت للمتهمين أن يتركاها لكنهما هدداها بالقتل.

وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء محمد السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث الجيزة أن رواية المجني عليها «هبة ع» البالغة من العمر 28 عاما، وتعمل كوافيرة بمكرم عبيد بمدينة نصر صحيحة، وتم تحديد المتهمين بعد أن أدلت بأوصافهم وتمكنت قوة أمنية من القبض عليهما وهما «محمد» 21 عام ويعمل سائق، «محمد» 20 عام عاطل، وبمواجهتهما اعترفا بتفاصيل الواقعة.

وقررت النيابة العامة إرسال المجني عليها إلي مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها لبيان تعرضها للاعتداء الجنسي أم لا، وكلفت النيابة المباحث بإعداد تحرياتها في الواقعة وموافاة النيابة بما أسفرت عنه التحريات.

وقالت المتهمة في تحقيقات النيابة: «كنت رايحة زيارة لصديقتي في منطقة الطوابق فيصل بس اتخطفت في الطريق للمريوطية وتعرضت للاغتصاب على يد المتهمين».