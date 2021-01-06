مصادر: أوراق محمود عزت تثبت تورط حفيد البنا في قضايا اغتصاب وتحرش

كشفت مصادر عن تفاصيل جديدة من واقع أوراق ومستندات محمود عزت مرشد جماعة الإخوان الإرهابية السابق، المقبوض عليه حاليا، لافتة إلى العثور على عدد من الأوراق والأقراص المدمجة داخل مكتب عزت، أثبتت تورط طارق رمضان حفيد حسن البنا، مؤسس الجماعة الإرهابية في قضايا تتعلق بالتحرش والاغتصاب.

وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أنّ الجماعة خصصت مبالغ مالية ضخمة للدفاع عن طارق رمضان، الذي ثبت تورطه في العديد من القضايا الجنسية، واستدراج النساء في الخارج لمحاولة اغتصابهن.

الإخوان تحاول إغراء السيدات بالأموال مقابل الصمت

وأوضحت المصادر، أنّ جماعة الإخوان حاولت إغراء السيدات التي تم التحرش بهن بمبالغ مالية، للسكوت وعدم التصعيد ضد حفيدهم أمام المحاكم الدولية، وفي المقابل خصمت الجماعة أموال من حصة المتحرش الهارب الخاصة به لدى الجماعة، إلا أنّ العديد من السيدات لم تستجب لما عرضته الجماعة الإرهابية.

وتابعت المصادر أنّه بعد فشل الجماعة في إقناع ضحايا البنا في التنازل عن القضايا الجنسية، لجأت الجماعة إلى تخصيص عدد من المحامين الدوليين للدفاع عن حفيدهم مقابل دفع مبالغ مالية ضخمة، لكسب قضايا الاغتصاب والتحرش الجنسي ضد حفيد البنا.

القضاء الفرنسي يوجه عددا من التهم لعنتيل الجماعة الإرهابية

وكان القضاء الفرنسي، وجّه العديد من التهم لحفيد البنا، بينها اغتصاب منية ربوج خلال 2013 و2014، حيث كانت النيابة العامة في باريس طلبت توجيه هذا الاتهام عام 2018، إلا أنّ القضاة علّقوا اتخاذ قرار بشأن قضية ربوج.

وكانت شهادة منية التي تبلغ من العمر 47 عاما، لعبت دورا مهما في التهم الموجهة لرمضان، عندما تقدمت بدعوى ضد حفيد البنا في مارس 2018، اتهمته فيها باغتصابها 9 مرات في فرنسا ولندن وبروكسل، بين عامي 2013 و2014، كما وجّه القضاء الفرنسي العديد من الاتهامات، بينها اعتدائه جنسيا على امرأتين عامي 2015 و2016.