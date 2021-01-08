أشرف حاتم: على أصحاب الأمراض المزمنة تلقي لقاح كورونا

قال أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق وعضو اللجنة العليا للفيروسات، إن كافة مصابي الأمراض المزمنة ومرضي القلب يجب عليهم تلقي اللقاح الخاص بفيروس كورونا، بسبب كونهم الأكثر عرضة للخطورة فيما بين المصابين الأخرين بفيروس كورونا.

أعراض كورونا فقدان حاستي الشم والتذوق

وأضاف «حاتم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مصر تستطيع» والذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق والمذاع على فضائية «DMC»، أن أكثر الأعراض تميزا للإصابة بفيروس كورونا حاليا هو فقدان حاستي الشم والتذوق، وفيما عدا ذلك هي أعراض شبيهة بالأنفلونزا العادية، وأحيانا يعاني المريض من بعض الأعراض الجديدة كالإسهال خلال الإصابة بالفيروس في الموجة الثانية للفيروس.

وأوضح وزير الصحة الأسبق وعضو اللجنة العليا للفيروسات، أنه وحتى بداية الجائحة الثانية فكان الأطفال أقل من سن الـ6 سنوات من الصعب عليهم ارتداء الكمامات، ولكن وفي الموجة الثانية من الفيروس يجب عليهم ارتداء «الفيس شيلد»: «أعلى من 6 سنين بيتعامل زي الكبار ويلبس الكمامة العادية القماش أو الجراحية اللي موجودة».