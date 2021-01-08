أستاذ بـ«هارفارد»: مرضى السكر الأكثر استعدادا للإصابة بفيروس كورونا

قال الدكتور أسامة حمدي، أستاذ مرض السكري بجامعة هارفارد الأمريكية، إن عدد مرضي السكر في مصر كبير، ويتجاوز الـ10 ملايين مصاب، ولديهم استعداد أكبر للإصابة بفيروس كورونا، حيث إن مرضى السكر يكون جهازهم المناعي أضعف من باقي الأشخاص العاديين: «أي لقاح يتوفر ياخدوه وهيكون آمن ليهم بإذن الله».

وأضاف «حمدي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مصر تستطيع» الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق والمذاع على فضائية «DMC»، أن الموجة الثانية لها خواص مختلفة مثل الانتشار السريع، ولكن الفيروس نفسه بات في حالة أضعف مما كان عليها خلال الموجة الأولى، كما وأن فقدان حاستي الشم والتذوق مع الإسهال دليل على بداية الإصابة، وعلاج الفيروس في مراحله الأولى تكون فعالة بشكل كبير، والتأخر في العلاج غير محبب: «فيه ناس بتقول أنا هستنى لما تطلع النتيجة، اعتبر نفسك مصاب ومهم جدا العزل ولبس الماسك لأن ده مهم».

وأوضح أن هناك بحث معملي يجرى على الموجة الثانية وتطور الفيروس فيها، وتم استبيان مدى فعالية لقاح فايزر الجديد على السلالة الجديدة من الفيروس: «مع السلالات الجديدة هتكون اللقاحات فعالة إلى حد ما»، مؤكدًا أن الأبحاث التي تقوم بها الجامعات المصرية جيدة ولا تقل في جودتها عن أي أبحاث تتم حول العالم حتى في كبريات الجامعات الأمريكية.

وقال إنه في مرضى السكر عند الإصابة بفيروس كورونا تلاتفع نسبة السكر في الدم لأرقام عالية، كما أن جرعات علاج السكر ومن يعالجون بالأنسولين يجب عليهم زيادة شرب السوائل بشكل متكرر ويومي بنسب عالية ومنها المياه خصوصا، واستكمال العلاجات الحاصة بهم، وعند الشعور بأعراض الإصابة بالفيروس، فيجب استشارة الطبيب المعالج فورا.