هل ينتقل فيروس كورونا عن الأطعمة الـ «تيك أواي»؟.. الصحة تجيب

تحرص وزارة الصحة والسكان خلال هذه الفترة في تلقي استفسارات المواطنين الخاصة بمستجدات فيروس كورونا، والإجابة عن الأسئلة التي يرسلها المواطنون على منصات التواصل الاجتماعي.

وأجابت الوزارة على سؤال جاء نصه «هل ينتقل فيروس كورونا من الأطعمة التي تأتي من الخارج تيك أواي».

الصحة تستبعد نقل الفيروس عن طريق الأطعمة الغذائية

وقالت الوزارة في منشور توعوي لها، إنه من المستبعد جدا أن تحدث عدوى فيروس كورونا من الأطعمة أو عبوات الغذائية، لأنه مرض تنفسي وطريقة الانتقال الأساسي يكون من خلال الاتصال المباشر أو غير مباشر مع قطرات الجهاز التنفسي الناتجة عندما يسعل أو يعطس شخص مصاب.

وتابعت الوزارة عند استلام «الأوردر» من الشخص يجب أن ترتدي الكمامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة عند التحدث مع الآخرين أو التواصل مع الأشخاص فقط.

وكشفت مصادر في وزارة الصحة، إن عملية التطعيم ضد لقاح كورونا، سوف تبدأ يوم الثلاثاء المقبل في عدد من المراكز المخصصة على مستوى الجمهورية.

وخصصت وزارة الصحة 34 مركزا في 27 محافظة، لتطيعم المواطنين ذد لقاح كورونا.

وقالت المصادر إن عملية التطعيم سوف تبدأ في المراكز الأساسية في المحافظات الأكثر إصابة بفيروس كورونا، ثم تبدأ بعدها كمرحلة ثانية في المراكز الواقعة في المحافظات الأقل إصابة بالفيروس.

وأوضحت المصادر إن عملية التطعيم سوف تتم باللقاح الصيني

وتستمر وزارة الصحة برفع أقصي درجات الاستعداد ومتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا في كافة مستشفيات الوزارة علي مستوي الجمهوريةواتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف