اليوم.. بدء الشهر الخامس في السنة القبطية: «طوبة تخلي الصبية كركوبة»

يحتفل الأقباط الأرثوذكس، اليوم السبت، ببدء الشهر الخامس في السنة القبطية، التي تحمل رقم 1737، والمسمى بـ«طوبة».

فحسب التقويم القبطي، يوافق اليوم السبت، 1 من شهر طوبة لعام 1737 قبطي، وهو بحسب السنكسار القبطي، سمي كذلك نسبة إلى الإله (أمسو أو طوبيا) أي الأسمى أو الأعلى أو إله المطر الذي سميت باسمه مدينة طيبة بالأقصر، ومعناها غسيل أو تطهير ويسمى أيضًا «خم»، وهو شكل من أشكال أمون رع إله طيبة بمصر العليا أو إله نمو الطبيعة لأن فيه يكثر المطر وتخصب الأرض.

وشهر «طوبة» يشتهر بالعديد من الأمثال الشعبية، منها: «طوبة تخلى الصبية كركوبة»، «طوبة أبو البرد والعنوبة (الآلام)»، كما يشتهر هذا الشهر بـ «ماء طوبة».

واختتم الأقباط، أمس الجمعة، الشهر الرابع في السنة القبطية المسمى بـ «كيهك» المعروف بالشهر المريمي، والذي سمي بهذا الأسم نسبة إلى الإله (كا هاكا) إله الخير، أو الثور المقدس المعروف عند العامة بالعجل أبيس، وهو يشتهر بالعديد من الأمثال الشعبية منها: «كياك صباحك زي مساك، تقوم من فطورك تحضر عشاك»، كما أن هذا الشهر يشتهر بـ «سمك كيهك».

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تخصص شهر "كيهك"، لتمجيد العذراء ويشتهر بما يعرف بـ«سهرات كيهك»، و«شهر التسبحة»، و«التسبحة الكيهكية»، و«تسبحة سبعة وأربعة»، و«تسبيح الشهر المريمي»، خلال صوم الميلاد الذي انتهى بعيد الميلاد المجيد، أمس الأول الخميس، الذي تم الاحتفال به طبقا لتقويم الكنائس الشرقية، وهي الاحتفالات التي شهدت إجراءات احترازية مشددة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.والسنة القبطية تتكون من 13 شهرا، وكل شهر فيها 30 يومًا، والشهر الأخير المكمل هو نسيء يُطلق عليه الشهر الصغير، والتقويم القبطي هو تقويم نجمي يتبع دورة نجم الشعري اليمانية التي تبدأ من يوم 11 سبتمبر.