أول مصري يحصل على لقاح فايزر بأيرلندا: أعراضه الجانبية خفيفة «فيديو»

الأطباء المصريون في الخارج موجودون بقوة في الكثير من الأماكن المهمة، ويترأسون مناصب كبرى نظرًا لكفاءتهم، ويعاملون كأبناء للبلد التي يعملون بها، ففي جمهورية أيرلندا تلقى الطبيب المصري، سعد مهدي، رئيس قسم التخدير والعناية المركزة في مستشفى جامعة «ليمريك» أولى جرعات لقاح «فايزر» ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» الثلاثاء الماضي 5 يناير.

الطبيب المصري بأيرلندا: حصلت على اللقاح بعد توافره بيوم

وقال الدكتور سعد مهدي، أول مصري يحصل على لقاح «فايزر» في جمهورية أيرلندا، إن تطعيم اللقاح بدأ هناك منذ الاثنين الماضي 4 يناير، لافتًا إلى أنه تلقى الجرعة الأولى في اليوم التالي الثلاثاء، وينتظر تلقي الجرعة الثانية بعد 3 أسابيع، وذلك نظرًا لأن الأطباء على رأس الفئات المستحقة للقاحات في أيرلندا مع كبار السن والمسنين.

«مهدي»: الأعراض الجانبية للقاح فايزر تعالج بالمسكنات

وأضاف «مهدي» لـ«الوطن»، أنه لا يشعر بأي مضاعفات أو أعراض جانبية بعد تطعيمه بلقاح «فايزر»، سوى صداع خفيف وألم بسيط في العضلات ومكان الحقن، مشيرًا إلى أن تلك الأعراض طبيعية، وتتم معالجتها بسهولة باستخدام المسكنات، وبالفعل استقرت حالته بعد ذلك، لافتًا إلى أن الأطباء في أيرلندا لهم الأولوية في المعاملة بكل شئ حتى التسوق.

الغلق التام ومنع إجازات المستشفيات.. طرق أيرلندا لمواجهة كورونا

وأشار رئيس قسم التخدير والعناية المركزة في مستشفى جامعة «ليمريك»، إلى أن أيرلندا في حالة إغلاق تام، وغير مسموح بالتنقل بين المحافظات والبلدان، أو الاختلاط في أي مكان، مضيفًا أن جميع المحلات والمراكز التجارية مغلقة، ما عدا الصيدليات ومحلات الأغذية لأهمية خدماتهما.

وعن الإجراءات الاحترازية في دولة أيرلندا، ذكر «مهدي» أن جميع الأطباء والمستشفيات في حالة استعداد تام، حتى أن الإجازات توقفت تمامًا لجميع العاملين في المستشفيات، مضيفًا أن جميع العمليات الجراحية توقفت، باستثناء الحالات الطارئة مثل الولادة أو عمليات الزايدة وحالات النزيف.

وأعلنت شركة «فايزر»، الأمريكية لصناعة الأدوية، في نوفمبر الماضي أن فعالية لقاحها ضد الفيروس المستجد وصلت إلى نسبة 95%، وهو ما خلق حالة من التفاؤل في جميع دول العالم بسبب تلك النسبة الكبيرة.