مصادر تنفي تخصيص «لقاح فايزر» لكبار المسئولين: لم يصلنا سوى «سينوفارم»

نفى مصدر مسؤول ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول تخصيص السلطات المصرية «لقاح فايزر» للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، لكبار الشخصيات والمسؤولين ورجال الأعمال، دون باقي فئات الشعب المصري.

وقال المصدر، الذي فضَّل عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له الحديث في وسائل الإعلام، إن ما ذكره أحد المواقع في هذا الصدد ليس إلا «حديث عار تماماً عن الصحة».

لم يصلنا سوى «لقاح سينوفارم»

وأوضح أن مصر لم يصلها حتى الآن أي شحنات من لقاح «فايزر» لبدء استخدامها للتطيعم، موضحاً أن ما وصلنا حتى الآن هو لقاح سينوفارم الصيني.

وقال المصدر، إنه لدى وصول كميات جديدة من لقاحات فيروس كورونا المستجد سيتم الإعلان عنها.

التسجيل في موقع «الصحة»

ولفت إلى تدشين وزارة الصحة والسكان الموقع الرسمي للتسجيل لأخذ لقاحات فيروس كورونا المستجد، موضحاً أن البداية ستكون منتصف الأسبوع المقبل، وتحديداً يوم الثلاثاء القادم، وأن البداية ستكون للفئات الأكثر احتياجاً لأخذ اللقاح.

وأوضح المصدر أن البداية ستكون للأطقم الطبية، وأصحاب الأمراض المزمنة، مثل مرضى الأورام.

التحصين بـ«جرعتين»

وأشار إلى حاجة المواطن إلى أخذ جرعتين من لقاح فيروس كورونا المستجد، حتى يتم تحصينه من الإصابة بالفيروس، موضحاً أن فعالية اللقاح لا تظهر في التو واللحظة التي يتم أخذ اللقاح فيها، ولكن تمتد لعدة أيام حتى تتكون الأجسام المضادة للفيروس لدى جسم المواطن الذي أخذ اللقاح.

وعن فعالية «اللقاح الصيني»، قالت المصادر إنه فعال في مواجهة الفيروس، ومنع 99% من الأفراد الذين يتم تطعيمهم به من الوصول للحالات المتوسطة والخطرة من الإصابة بالفيروس، ويمنع الإصابة بالفيروس بنسبة تزيد عن 80%، مؤكدة فعالية هذا اللقاح، وأمانه بعد فحصه في هيئة الدواء المصرية، بالإضافة لمشاركة مصر في التجارب السريرية التي جرت عليه.