طبيب مصري يتلقى لقاح فايزر في أيرلندا «صور»

تلقى الطبيب المصري سعد مهدي، أستاذ واستشاري التخدير بأيرلندا، تطعيم فايزر المضاد لفيروس كورونا، ليكون بذلك أول مصري يحصل على لقاح فايزر في الدولة المذكورة.

وكانت شركة «فايزر»، الأمريكية أعلنت أواسط نوفمبر الماضي، أن النتائج النهائية للتجارب على لقاحها ضد «كوفيد-19»، أظهرت نجاحا بنسبة 95%، وسط ترحيب من جانب خبراء بنسب فعالية اللقاح، معتبرين أنها أعلى من أي لقاح آخر.

وبحسب تقرير لفرانس 24، فإن «فايزر» هو أسرع لقاح يطور في التاريخ؛ إذ استغرق 10 شهور للمرور عبر الخطوات التي تستغرق سنوات في العادة.

وعلى الرغم من تطوير لقاح فايزر في الولايات المتحدة، فقد كانت بريطانيا هي أول دولة في العالم توافق على استخدامه، وطلبت 40 مليون جرعة، تكفي لتطعيم 20 مليون شخص؛ حيث يحصل كل شخص على جرعتين.

وقالت الهيئة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا، إن اللقاح الذي يوفر حماية بنسبة 95%، آمن للاستخدام على نطاق واسع، بالرغم من ظهور بعض الانتقادات للتسرع في إجازة استخدام اللقاح داخل بريطانيا.

وأجازت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية استخدام اللقاح، وسط ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية، عن ممارسة ضغوط على الهيئة من جانب البيت الأبيض والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أجل الإسراع في إجازة استخدام هذا اللقاح.

لكن إدارة الغذاء والدواء كشفت أن فعالية العقار تتباين قليلا من شخص إلى آخر نظرا لعوامل عدة منها العمر، وخلال التجارب السريرية قال مشاركون إنهم عانوا أعراضا جانبية؛ إذ قال 63% إنهم واجهوا حالة من الإعياء، فيما عانى 55% من الصداع، و32% شعروا بالقشعريرة، و24% آلاما في المفاصل، وواجه 14% الحمى.