مستشار عمرو موسى يؤكد إصابة زوجته بكورونا: تخضع للعلاج

أكد الدكتور أحمد كامل المستشار الإعلامي لعمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، ووزير الخارجية السابق، إصابة زوجة موسى بفيروس كورونا المستجد.١٩

وقال في تصريح خاص لـ«الوطن» إن زوجة موسى تتلقى العلاج اللازم لفيروس كورونا، مضيفًا أن موسى قال في أحد مقالاته، إن «كورونا» فرض علينا ضرورة إعادة التفكير في تركيز جهود إصلاح النظام الدولي، وتعزيز الاستثمار في مجال الصحة العامة، والمصل والدواء، والمستشفى والطبيب، ودعا إلى توافق على مفهوم جديد للتهديدات الحقيقية للسلم والأمن الدوليين، يأخذنا إلى تصنيف الأوبئة، وتغير المناخ، والانفجار السكاني، وصراع الحضارات، ودعوات الكراهية والتمييز بأنواعها، على أنها تهديدات جدية وانشغالات ملحة للنظام الدولي في مرحلة ما بعد «كورونا»، بما يستلزم صياغة توافق عالمي وآليات أممية تعكس استجابة مناسبة لما تنطوي عليه تلك التحديات من مخاطر كونية جدية.

يذكر أن الأمين العام لجامعة الدول العربية السابق قد أصيب بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، قبل عدة أيام، وذلك بعد ظهور إيجابية المسحة التي قام بإجرائها.

مكتب موسى يشكر من سأل على صحته

وأصدر مكتب أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، بيانًا أكد فيه أن حالة «موسى» تخضع للإشراف الطبي، وهي حتى الآن مستقرة؛ وأنه يتلقى العلاج تحت إشراف ومتابعة عدد من الأطباء والأساتذة.

واختتم البيان بالتوجه بالشكر لكل أصدقاء عمرو موسى، ولكل من بادر بالاتصال والرسائل والتعليق وإبداء الاهتمام، طالبا منهم الدعاء له أن يتجاوز هذه الأزمة الصحية بسلام.