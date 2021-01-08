مصدر بمحافظة القاهرة: لن يتم السماح مستقبلا بإقامة أي مجتمعات عشوائية

كشف مصدر بمحافظة القاهرة، أن أجهزة المحافظة، وفق توجيهات الدولة، تهدف إلى القضاء على العشوائيات، وتحديدا المناطق ذات الخطورة، وتوفير حياة آمنة ومسكن آدمي للمواطنين، مجهز بالكامل من أثاث وخدمات ومرافق.

وأضاف لـ«الوطن» أنه في إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات، جارِ منذ فترة نقل ما يقرب من 6 آلاف أسرة من المناطق الخطرة بمنشأة ناصر إلى حي الأسمرات، وانتشالهم من العشوائيات، من أجل مستقبل أفضل وحياة كريمة، لافتا إلى أن المناطق الخطرة يتم نقل سكانها إلى وحدات سكنية بمشروعات الإسكان الجديدة، مثل الأسمرات والمحروسة وروضة السيدة وأهالينا، بينما المناطق غير المخططة يتم العمل على تطويرها ودعمها بالخدمات والمرافق.

وأشار المصدر، إلى أن حي الأسمرات بمراحله 1 و2 و3 أصبح نموذجا من أفضل الأماكن التي تم تطويرها في القاهرة، لاستيعاب سكان المناطق العشوائية في إطار خطة القضاء على العشوائيات، حيث يتم نقل الأسر تباعا من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة بعدد من المناطق بالمحافظة، مثل منشأة ناصر ومصر القديمة ودار السلام ومثلث ماسبيرو، إلى حي الأسمرات.

ولفت إلى أن الدولة تسعى لبناء مجتمعات جديدة تضم جميع الخدمات السكنية والمجتمعية على نحو متكامل، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، من مدارس ومستشفيات وملاعب وخدمات وفرص عمل ومساحات خضراء من أجل مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، وتطوير كل المناطق الخطرة وغير الآمنة.

وأوضح المصدر، أنه يتم تطوير كل المناطق الخطرة وغير الآمنة بالمحافظة لتوفير حياة كريمة لمواطنى تلك المناطق، لافتا إلى أنه لن يتم السماح بإقامة مجتمعات عشوائية جديدة كما حدث في العقود السابقة، ففي ظل الإجراءات الجديدة لن يتم إقامة أي مجتمعات غير مخططة مرة أخرى.

وأشار إلى اهتمام القيادة السياسية بملف بناء الإنسان وتطوير العشوائيات بصورة مستمرة مع الحكومة، لتوفير أماكن كاملة الخدمات تليق بالمواطن، حيث تم خلال السنوات الماضية الانتهاء من بناء آلاف الوحدات السكنية بمشروعات تطوير المناطق غير الآمنة بالقاهرة مع توفير كافة الأنشطة والخدمات والتعليم والرعاية الصحية لكافة المواطنين.

وفيما يتعلق بنقل الأسر، أشار المصدر إلى أن ما يحدث ليس تهجير الأسر، ولكن انتشال المواطنين من حياة صعبة، ففي عزبة الهجانة شرق مدينة نصر، يتم نقل الأسر الموجودة أسفل خطوط الضغط العالي إلى الأسمرات، وذلك حفاظا على حياتهم وأرواحهم.