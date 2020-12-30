مشروعات عمرانية ساهم «تحيا مصر» في بنائها: أبرزها «الأسمرات»

عام من التحديات كما وصفه صندوق تحيا مصر، حيث استكمل أعمال رغم كل الظروف الاستثنائية التي واجهته في ظل تفشي أزمة كورونا «كوفيد -19» حيث حرص الصندوق على استكمال مشروعاته التي شرع في تنفيذها خلال العام الماضي 2019، من أجل توفير سكن كريم للأسر الأولى بالرعاية في مختلف قرى ونجوع الجمهورية، كما حرص الصندوق على المساهمة المالية لبناء عدد من التجمعات السكنية التي خصصتها الدولة لنقل سكان المناطق العشوائية وغير المخططة والمهددة للحياة، منها «الأسمرات بالمقطم، وبشائر الخير بالإسكندرية» في نموذج لإحلال وتجديد المناطق غير المخططة.

وتضمنت أبرز المشروعات العمرانية التي ساهم فيها صندوق «تحيا مصر» الآتي:

إعمار القرى الأكثر احتياجًا

وأنهي صندوق «تحيا مصر» المرحلة الثانية لمشروع تطوير المنازل في القرى الأكثر احتياجًا في شهر مارس 2020 وذلك ضمن برتوكول مع جمعية «الأورمان»، وبالفعل تمّ إعمار ورفع كفاءة 1280 منزلًا متهدمًا من أجل حماية ساكنيها من قسوة الشتاء، وتوفير حياة كريمة لهم، وذلك بعد دراسة عدة معايير في اختيار المنازل المقرر تطويرها لتكون الأولوية في الاختيار للأرامل، والسيدات المعيلات، وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما تنفيذ خطة التنمية الشاملة لـ30 ألف مواطن في قرى: «الشيخ زين الدين، السوالم، عرب بخواج» بمركز طهطا في محافظة سوهاج، بتنفيذ مشروعات في مجالات التعليم والإسكان والرعاية الصحية والمرافق والشباب والرياضة، ودعم الجمعيات الأهلية، ودعم أصحاب الهمم، فضلًا عن التمكين الاقتصادي بـ50 مليون جنيه.

كما تمّ إحلال وتجديد شبكات المياه وتغيير الوصلات واستكمالها بالثلاث قرى السابق ذكرها، والتطوير الإنشائي للوحدة البيطرية، وإقامة القوافل البيطرية وتوفير التجهيزات، وورفع كفاءة مقدمي الخدمة، وتمّ التطوير الإنشائي لثلاثة مراكز شباب، ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير أجهزة تعويضية.

مدينة «تحيا مصر» بالأسمرات

وساهم صندوق «تحيا مصر» في تأسيس مدينة «تحيا مصر» بحي الأسمرات وذلك بتكلفة بلغت مليار جنيه، للارتقاء بحياة أكثر من 80 ألف مواطن من المناطق العشوائية، بشكل مجتمع عمراني جديد متكامل المرافق والخدمات، وفي 2020 تمّ تسكين مدينة «تحيا مصر» 3 بعد أن ساهم الصندوق في تأسيسها بقيمة 500 مليون جنيه، لتوفر سكنا كريمًا لنحو 7 آلاف و440 أسرة.

«بشائر الخير» في محافظة الإسكندرية

وأسهم الصندوق في بناء مدن بشائر الخير بمحافظة الإسكندرية، كنموذج لإحلال وتجديد المناطق غير المخطط، وفي عام 2020 دعم الصندوق مشروعات بشائر الخير 4،3 ، 5،6 ،7،و8 بنحو 700 مليون جنيه لتوفير سكن كريم لسكان المناطق العشوائية وغير المخططة في الإسكندرية.

تنمية مراكز أسوان

كما طبقت في أسوان خطة عاجلة بنصر النوبة ومحافظة أسوان والتي تضمنت 14 مشروعًا متنوعًا بكل مراكز المحافظة لخدمة 225 ألف نسمة بتكلفة 320 مليون جنيه من الصندوق بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وخلال عام 2020، تمّ الانتهاء من 9 مشروعات وهي:

- مشروع إحلال وتجديد شبكات المياه بنصر النوبة بطول 5,15 كم طولي.

- مشروع استكمال مساكن الظهير الصحراوي بنصر النوبة بعدد 200 منزل ريفي.

- توريد 4 سيارات إطفاء لـ4 قرى بمركز نصر النوبة.

- مشروع مركز حضانات صندوق «تحيا مصر» بقرية النزل بعدد 15 حضانة.

- مشروع إنشاء وتجهيز وحدة إطفاء بمنطقة الصداقة الجديدة بقوة 3 سيارات إطفاء، مشروع تطوير وتجهيز مستشفى بنبان قبلي بسعة 18 سريرًا.

- مشروع توصيل المرافق لإسكان 6 عمارات بجبل الزلط نموذج «أ» تتضمن 144 وحدة سكنية، مشروع استكمال وتشطيب 6 عمارات بجبل الزلط نموذج «ب» بعدد 144 وحدة سكنية، ومشروع المرافق الداخلية لإسكان الطويسة لـ432 وحدة سكنية.