من هم الفئات غير المستحقة للوحدات السكنية؟.. «الإسكان» تجيب

تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وحدات سكنية عدة، بمساحات وأسعار مختلفة، داخل عدد من المدن الجديدة، للمواطنين من منخفضى ومتوسطي الدخل، ويتم تسليمها كاملة التشطيب، خلال مدة أقصاها 3 سنوات من موعد الإعلان عن الطرح.

وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير سكن لجميع المصريين، إذ قام الصندوق بطرح المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، والتى تضمنت نحو 125 ألف وحدة إسكان اجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل.

رغم توافر تلك الوحدات السكانية لكل المواطنين، هناك فئات تعد محرومة أو غير مستحقة للتقديم والحصول على شقق الإسكان الاجتماعى.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» تسرد الفئات المحرومة وغير المستحقة لشقق الإسكان الاجتماعي، وذلك وفقا للرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، مى عبدالحميد.

وأكدت الرئيس التنفيذى للصندوق، أنه من يكون من حاملي الجنسيات الأخرى غير المصرية، يعد محروما من وحدات الإسكان الاجتماعى، وأن يقل سن المتقدم للحجز عن 21 عامًا ويزيد على 50 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان.

وأن يكون أعزبا، ويتخطى دخله الشهري 6000 جنيه، أو متزوجا ويتخطى دخله الشهري 9000 جنيه للأسرة.

أن يكون حاصلًا على وحدة من الدولة مدعومة سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير، أن يكون غير مرتبط بالمحافظات المطروح بها الوحدات أو المجاورة لها إقامة أو عملًا.

أن يكون مالكا لمسكن، أو آل إليه بالإرث الشرعي، وإذا زادت نسبة قسط التمويل على 40% من إجمالي دخله الشهري.

ويستغرق الإعلان عن الفائزين بالوحدات السكنية المطروحة، مدة لا تقل عن الشهر، وهى المدة التى تستغرقها عمليتى الفرز والإستعلام، وذلك وفقا للرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى.

وأوضحت الرئيس التنفيذى للصندوق، أن هدف الصندوق الرئيسى، هو توفير وحدة سكنية لكل مواطن يستحق الحصول عليها، لذلك عند زيادة الإقبال على طرح معين، يتم اتباع نظام الأولوية، كما حددها الصندوق.

أما عن طريقة سداد قيمة الوحدات السكنية، المطروحة من قبل الصندوق، أشارت «عبدالحميد»، إلى أنه يتم السداد بنظام التمويل العقاري بسعر عائد 7 % سنوياً (متناقصة) لمدة تصل إلى 20 عاماً.

وبالنسبة للحد الأقصى لقسط التمويل، أكدت الرئيس التنفيذى للصندوق، أنه لا يتجاوز 40% من صافى الدخل الشهرى (بزيادة سنوية تصل إلى 7%)، حيث يتم حسابه طبقاً لسعر بيع الوحدة ودخل وسن صاحب الطلب.

كما أكدت «عبدالحميد»، على ضرورة التزام العميل الفائز بوحدة سكنية، باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 5 سنوات.