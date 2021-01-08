الرئيس الأمريكي المنتخب: توزيع لقاحات كورونا كان «مهزلة»

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم، إن إدارته الجديدة ستعمل على التصدي لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وإنعاش الاقتصاد، موضحا أن توزيع اللقاحات ضد الفيروس كان مهزلة، معلنا أن خطته الاقتصادية ستركز على مساعدة المؤسسات الصغيرة، مشيرا إلى أنه يجب اتخاذ إجراءات سريعة لمساعدة الاقتصاد الأمريكي على التعافي

وأضاف الرئيس الأمريكي المنتخب، أن إدارته ستواصل الجهود من أجل إنعاش اقتصاد البلاد المتضرر جراء كورونا، وقال بايدن في وقت سابق، من اليوم، إن إدارته الجديدة ستكون الأولى من أغلبية ذات أعراق مختلفة.

وفي سياق آخر، قال مصدر مطلع إن الديمقراطيين في مجلس «النواب» الأمريكي يعتزمون طرح مواد جديدة لمساءلة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، الاثنين المقبل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ويسعى الديمقراطيون في «الكونجرس» الأمريكي إلى عزل ترامب، بعد الأحداث التي وقعت يوم الأربعاء الماضي، من اقتحام «الكونجرس» من قبل مؤيدي الرئيس الحالي، وقالت الشرطة الأرميكية، في وقت سابق، إن 5 أشخاص قتلوا جراء أعمال الشغب التي شهدها «الكونجرس» من بينهم ضابط من عناصر الشرطة التي تحمي مقر «الكونجرس» الأمريكي، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وحثت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي وزعيم الديمقراطيين في مجلس «الشيوخ» تشاك شومر، مايك بنس نائب ترامب وأعضاء الحكومة الأمريكية على إقالة ترامب بسبب تحريضه على اقتحام الكونجرس.

وتوعدت بيلوسي في وقت سابق، بأن الكونجرس سيتحرك إذا لم يتنح ترامب سريعا، وقالت، في وقت سابق من اليوم، إنها تحدثت مع رئيس الأركان الأمريكي مارك ميلي لمناقشة التدابير الوقائية بهدف تجنب أن يشن ترامب غير المتزن هجمات عسكرية عدائية أو استخدام رموز الاطلاق ويأمر بضربة نووية، وفقا لما ذكرته إذاعة «مونت كارلو» الدولية الفرنسية.