فتوح أحمد: هادي الجيار بالعناية المركزة ومنعت عنه الزيارة

قال الفنان فتوح أحمد، إن الفنان هادي الجيار تعرض لوعكة صحية على خلفية إصابته بفيروس كورونا المستجد، بالرغم من أنه ملتزم بالإجراءات الاحترازية بل إنه ينصحه بأن يحتاط جيدًا وألا يهمل في الالتزام بالاشتراطات الوقائية، مشيرًا إلى أنه سبق له وأن خضع لجراحة في القلب.

وأضاف "أحمد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي مقدمة برنامج «مع قصواء» الذي يعرض عبر شاشة «ten»: «أقول لكل الشعب المصري، إن ربنا ساترها معانا أوي ومش عاوزين نستغل ستر ربنا الكبير بإهمال، ارتدوا الكمامة واغسلوا أيديكم وفي النهاية الأعمار بيد الله».

وتابع: «ربنا يشفي كل مريض سواء في مصر أو في العالم كله، وهادي الجيار يخضع للعلاج في إحدى غرف العناية المركزة، وتواصلت مع زوجته وقالت لي إن زيارته ممنوعة».

وفي وقت سابق، إكتشف الفنان هادي الجيار أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد بعدما أجرى مسحة ظهرت إيجابيتها، وهو ما ترتب عليه عزله في المنزل مع الحصول على بروتوكول العلاج، وشعر بتعب شديد وصعوبة في التنفس ناتج عن نقص الأكسجين في صباح اليوم الجمعة واستعان بنقابة المهن التمثيلية لكي تساعده، وجرى نقله إلى أحد مستشفيات بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة ودخل الرعاية المركزة حيث وُضع تحت أجهزة التنفس الصناعي.

وقالت الفنانة نهال عنبر إن حالته غير مستقرة بعدما أصيب بالفيروس المستجد، وأوضحت خلال تصريحاتها لـ«الوطن» بأنه تدهورت حالته الصحية منذ عدة ساعات ونُقل نقله فورًا إلى الرعاية المركزة بأحد مستشفيات الهرم وأن حالته الصحية حرجة جدًا.