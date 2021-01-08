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مستشار الرئيس: أجرينا 200 بحث علمي على تحورات كورونا في مصر

أي حالة مشتبة بها يجب أن تعالج فورا

كتب:

شريف سليمان
08:44 م | الجمعة 08 يناير 2021
الدكتور محمد عوض تاج الدين

الدكتور محمد عوض تاج الدين

قال محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن انتشار الأمراض الموسمية قل عما كان عليه في السنوات السابقة مع التزام الناس بالإجراءات الاحترازية، إذ توجد حالات مصابة بالإنفلونزا الموسمية، حيث إنها موجودة في الشتاء بصورة أكبر من الصيف.

وأضاف تاج الدين خلال تصريحات عبر تطبيق «زووم»، مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «مصر تستطيع» الذي يعرض عبر شاشة «dmc»: «أي حالة مشتبه فيها تعالج فورًا بصرف النظر عن نتيجة الاختبار الذي ينفعنا في نتيجة التشخيص وتتبع الحالة، لكن يجب أن نبدأ العلاج فورًا، لأن العلاج المبكر بيجيب نتيجة كويسة جدًا ويقلل من مخاطر المضاعفات ويقلل من نقل العدوى إلى المخالطين في المنزل أو خارجه».

وتابع: «بدء العلاج المبكر أصبح في منتهى الأهمية بهذه المرحلة، فنحن لدينا مظاهر إكلينيكية واشتباهات مثل فقدان حاستي الشم والتذوق، وأصبحت لدينا خبرة إكلينيكية لبداية العلاج مبكرًا من أجل حماية المريض وكل من حوله».

وأوضح: «أتابع المجهود العلمي في مصر الذي يرصد تحورات كورونا، وقاربنا من الـ200 بحث علمي في مصر، وهناك أبحاث مصرية نشرت في الخارج، وبالأمس كان لدينا اجتماع مهم جدًا لوضع استراتيجية المضادات الحيوية للمرحلة المقبلة، ونتابع كل يوم مع المحافظات الخبرات العملية الإكلينيكية».

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