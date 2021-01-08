الملك سلمان بن عبدالعزيز يتلقى لقاح كورونا (فيديو وصور)

ذكرت قناة «العربية» الإخبارية، مساء اليوم، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تلقى لقاح كورونا، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدًا من التفاصيل.

من جهته، رفع وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الشكر لخادم الحرمين الشريفين، الذي قدم كل الدعم لكل ما فيه مصلحة المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن الغالي منذ بداية الجائحة وحتى الآن.

وقال «اليوم تلقى خادم الحرمين الشريفين، اللقاح حرصاً منه على الوقاية من هذا الفيروس، وهذه المبادرة منه هي تأكيد على أن سياسة المملكة تكمن في الوقاية دائما قبل العلاج».