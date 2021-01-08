عبوة ناسفة تستهدف رتلا لـ«التحالف الدولي» جنوب العاصمة العراقية

قال مصدر أمني في العراق إن عبوة ناسفة استهدفت رتلاً تابعًا لـ«التحالف الدولي» ضد تنظيم«داعش» الإرهابي، بقيادة الولايات المتحدة، على طريق اليوسفية جنوب العاصمة العراقية «بغداد»، وفقًا لما ذكرته قناة«السومرية» الإخبارية العراقية.

وفي 25 ديسمبر الماضي، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، انفجار عبوة ناسفة على رتل تابع للتحالف جنوبي البلاد، وقالت في ذلك الوقت، في بيان، إن عبوة ناسفة انفجرت على سيارة تابعة لإحدى الشركات العراقية المتعاقدة مع قوات التحالف على الطريق السريع في «الديوانية».

وأشارت خلية الإعلام الأمني، إلى إصابة سائق السيارة، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي 3 يناير الجاري، نفذ طيران «التحالف الدولي» ضربة جوية استهدفت وكرًا لتنظيم «داعش» الإرهابي في محافظة «كركوك» شمال العراق، وأسفرت الغارة عن مقتل إرهابيين اثنين.

وفي سياق آخر، أعلنت استخبارات الشرطة الاتحادية في العراق، اليوم، القبض على 4 من تنظيم «داعش» الإرهابي في صحراء الأنبار، وقالت في بيان، إن الارهابيين هم: عمار عايش ثامر الكبيسي «أبو دجانة» يشغل منصب آمر التسليح وعمل في ديوان الزراعة في التنظيم، وعبدالباسط محمد أحمد «أبو محمد» وبسام صادق جميل «أبو صالح» ناقل إرهابيين وعامر رداع نايف الحياني.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية القبض على وزير الزراعة في تنظيم «داعش» الإرهابي بمحافظة الأنبار و3 من مرافقيه، مشيرة في بيان، إلى أنه تم إلقاء القبض على وزير الزراعة في التنظيم الإرهابي في قضاء «القائم» بمحافظة الأنبار في غربي العراق.

وأعلن العراق، في ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من تنظيم «داعش» الإرهابي بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم، الذي احتل نحو ثلث البلاد، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.