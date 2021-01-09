هل يجوز نقل عداد المياه لأحد ورثة المتوفي.. أعرف الإجابة

أكد مصدر مسؤول بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أنه يجوز لأحد الورثة المقيمين مع المتوفي في نفس المسكن أن يتقدم بطلب إلى الشركة لنقل الاشتراك «العداد» باسمه، على أن يتقدم بتنازل موثق من الشهر العقاري يفيد موافقة الورثة الشرعيين بالتنازل لصالح أحد الورثة مع تقديم إعلام وراثة شرعي.

إقرار بالمسؤولية الشخصية على طالب الاشتراك

وأشار المصدر لـ «الوطن»، إلى أنه في حالة تعذر تقديم التنازل أو إعلام الوراثة فيكتفي بالحصول من طالب نقل الاشتراك باسمه بإقرار بمسئوليته الشخصية عن ذلك وفى حالة اعتراض أحد الورثة يحق للشركة إلغاء التعاقد.

وأوضح المصدر الإجراءات التي يجب على طالب نقل الاشتراك اتباعها لتنفيذ طلبه بالتعاقد

الإجراءات المطلوبة

- سداد أجور المعاينة.

- قيام المشرف الفني المختص بإجراء المعاينة اللازمة والتأكد من صلاحية العداد وإحضار آخر قراءة بالعداد المتنازل عنه.

- يقوم المتنازل إليه بسداد كل الفواتير المستخرجة باسم المتنازل منه وفرق الاستهلاك بالعداد طبقا للقراءة الواردة بمعرفة المشرف الفني.

- سداد القيمة المقررة لتغيير التعاقد بمعرفة المتنازل إليه نقدًا بخزينة الشركة.

- يتم تغيير التعاقد واستخراج فاتورة استهلاك المياه باسم المتنازل إليه اعتبارًا من انتهاء إجراءات.

- تغيير التعاقد طبقًا للقراءة الواردة بمعرفة المشرف الفني

طلب الاشتراك في خدمات المياه

وتنشر «الوطن» الأوراق والمستندات والإجراءات التي يجب أن يتقدم بها العميل أو المنتفع لطلب الاشتراك في خدمات المياه

- موافقة الجهة المختصة على دخول المياه والصرف الصحى محل الاشتراك وصورة من مستندات الترخيص الصادرة من الجهات الرسمية

- نسخة من الرسوم المعمارية لكافة الأدوار المبنية بمستندات الترخيص الصادرة من الجهات الرسمية.

- المستندات المؤيدة لحيازة كل الاشتراكات «مستند ملكية - ترخيص مبانى - عقد إيجار» أو أى مستند يؤيد الحيازة.

- صورة من تعاقد أو إيصال مرافق أخرى «كهرباء - غاز - تليفونات» إن وجد- صورة إثبات الشخصية لطالب الاشتراك «بطاقة الرقم القومي».

إجراءات التوصيل

- سداد قيمة أجور المعاينة بالخزينة.

- تتم المعاينة بمعرفة المشرف الفني المختص الذي يحدد مسار التوصيلة وأقطارها وكافة المهمات اللازمة للتوصيل.

- يتم تسعير المقايسة الابتدائية طبقا للأسعار المعمول بها في الشركة وسدادها بالخزينة بمعرفة المشترك.

- يتم صرف المهمات من المخازن بمعرفة المشرف الفني المختص.

- يتم توصيل المياه للمشترك وإثبات تاريخ فتح المياه للاشتراك على النموذج المعد لذلك.

- استخراج فاتورة الاستهلاك للمشترك في الشهر التالي للاشتراك.