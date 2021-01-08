مصرع قائد شرطة حرس متحف كفر الشيخ إثر انقلاب سيارته

لقى الرائد عبد القادر الشهاوي، قائد حرس شرطة متحف كفر الشيخ، مصرعه مساء اليوم الجمعة، إثر تعرضه لحادث أليم، عقب انقلاب سيارته بالقرب من أبراج مكة السكنية بمدينة كفر الشيخ.

ونعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الفقيد، قائلا، «ببالغ الحزن والأسى النقيب عبد القادر الشهاوي، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وكان الرائد عبد القادر الشهاوي، قائد حرس شرطة متحف كفر الشيخ، قد تعرض لحادث انقلاب سيارته بجوار أبراج مكة بطريق محور سعد زغلول.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والنجدة إلى موقع الحادث، و تم نقل جثمان الضابط إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، وأخطرت النيابة للتحقيق.