وفد "الفن الإسلامي" يعقد ورشة عمل لأمناء متحف كفر الشيخ بعد افتتاحه

في اطار حرص وزارة السياحة والآثار على تطوير الأداء المهني والتقني لأمناء المتاحف المصرية وخاصة المتاحف الحديثة التي تم افتتاحها مؤخرا ، التقى وفد من مديري متحف الفن الاسلامي بباب الخلق بعدد من امناء متحف كفر الشيخ.

واوضح الدكتور علي أحمد علي مدير عام المكتب الفني لوزير السياحة والآثار، أن اللقاء اليوم جمع عدد من امناء متحف كفر الشيخ و د. ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الاسلامي، ود. محمد احمد رئيس قسم التسجيل والتوثيق بمتحف الفن الاسلامي، وذلك بهدف نقل خبراتهم العملية في واحد من اكبر واهم المتاحف المصرية، وايمانا بالتواصل الذي يمثل خير وسيلة تساعد على تبادل الخبرات العملية، خاصة مع متحف بحجم متحف الفن الاسلامي لما يمثله من خبرات علمية واثرية متقدمة.

ومن جانبه قال د. عثمان، أن اليوم جاء بمثابة ورشة عمل مصغره من خلال اطلاع امناء المتحف على أحدث التقنيات المتبعة داخل المتاحف المصرية، وتسليط الضوء على ابرز النقاط الهامة لعمل امناء المتحف، وآليات التسجيل والتوثيق، ووضع خطة تسويق للمتحف تساعد على الانفتاح على المجتمع المحيط و التواصل المجتمعي مما يحقق اهداف التنمية المستدامة.

هذا بالاضافة الى ابراز اهمية دور المتحف من خلال البرامج التعليمية كركيزة أساسية في زيادة الوعي المتحفي والأثري والتراثي بصفة خاصة لدي المجتمع، حيث تعتبر المتاحف معاهد ومعامل مفتوحة للزائر كل حسب تخصصه، وتعريف ابناء المدينة بتاريخ مدينتهم، وكيفية التواصل مع الجهات التعليمية المعنية، والاهتمام بذوي القدرات الخاصة وجعل المتحف نقطة التقاء حضاري وثقافي من خلال اقامة الندوات والمحاضارات والانشطة التعليمية.

ويذكر ان متحف كفر الشيخ قد شهد خلال هذا الاسبوع استقبال العديد من الزوار من اهل المدينة، للاستمتاع بمشاهدة القطع الأثرية المميزة الموجودة به حيث يضم ٧٣٥ قطعة أثرية، ويدور سيناريو العرض المتحفي لمتحف كفر الشيخ حول عرض موضوع رئيسي وهو أسطورة إيزيس وأوزوريس والصراع بين حورس وست، بالإضافة الي إلقاء الضوء على مجموعة من الموضوعات مثل: تاريخ مدينة بوتو القديمة أحد العواصم المصرية القديمة.