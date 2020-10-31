يضعها على خريطة المحافظات السياحية.. فوائد افتتاح متحف كفر الشيخ

بتكلفة إنشائية تقدر نحو 62 مليون جنيه، تم تدشين متحف كفر الشيخ ليكون واحدا من أهم المتاحف الإقليمية بمنطقة شمال الدلتا، بعد أن بدأ إنشاؤه منذ 28 عاما، وترك سنوات كهيكل خرساني مما دعى مسؤولين لتحويلة لقاعة احتفالات وأفراح حتى جاء اللواء سيد نصر، محافظ كفرالشيخ الأسبق الذي قرر إعادة العمل به.

وعبر تقنية الفيديو كونفرانس، شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح المتحف، اليوم، ضمن ثلاث افتتاحات مهمة لمتاحف توقف العمل بها لما يقرب من الربع قرن حتى صدرت توجيهات الرئيس باستكمالها وتوفير الدعم الكامل له.

متحف كفر الشيخ يقع على مساحة نحو 6 آلاف و760 متراً مربعا

يربط المتحف بين مسار العائلة المقدسة و"تل الفراعين" ويقع في موقع متميز بمدينة كفر الشيخ، على مساحة نحو 6 آلاف و760 مترا مربعا، الأمر الذي اعتبره خبراء السياحة والآثار خطوة مهمة لوضع المحافظة على خريطة المحافظات السياحية سواء على مستوى السياحة الداخلية أو الخارجية.

الغامري: خطوة لتأهيل محافظة كفر الشيخ ووضعها على خريطة المحافظات السياحية

علاء الغامري، الخبير السياحي وعضو غرفة شركات السياحة السابق، أكد أن كل محافظات الجمهورية بشكل عام، ومنها محافظة كفر الشيخ التي تشهد طفرة تطوير عمراني ملحوظ بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وهو ما سمح للمسؤولين إمكانية افتتاح متحف أثري في المحافظة بعد تطويرها، "المتحف هيساعد الأهالي على معرفة تاريخ بلدهم ويعمل ترويج كبير للسياحة الثقافية في المحافظة والمناطق القريبة منها"، بحسب تعبيره.

افتتاح متحف آثار كفر الشيخ، اعتبره الغامري في حديثه لـ"الوطن" خطوة لتأهيل محافظة كفر الشيخ ووضعها على خريطة المحافظات السياحية، فبعد رواج السياحة الداخلية بها بمرور الوقت يمكن أن تصبح محط أنظار السياحة الخارجية بخاصة مع تطوير شبكة الطرق والعمران بها، "مع التطوير العمراني في المستقبل ممكن تصبح منطقة المتحف منطقة سياحية".

موسى: يرفع درجة وعي المواطن بتاريخ بلده وهذا مهم لبناء شخصية الإنسان

من جانبه اعتبر إيهاب موسى، الخبير السياحي وعضو ائتلاف دعم السياحة المصرية، افتتاح متحف الأثار الجديد بمحافظة كفر الشيخ، يساعد في المقام الأولى على تنشيط السياحة الداخلية ورفع درجة وعي المواطن بتاريخ بلدهم، وهذا مهم لبناء شخصية الإنسان.

وأضاف موسى في حديثه لـ"الوطن" أن المتحف الجديد سيصبح مورد دخل من خلال السياحة الداخلية في حال الترويج له بشكل جيد داخل المحافظة وستتحول المنطقة الواقع بها إلى منطقة سياحية.